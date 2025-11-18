Ba cán bộ thú y ở Cần Thơ bị bắt

Phan Ngọc Toại cùng hai đồng phạm đều là cán bộ thú y ở Cần Thơ bị cáo buộc sai phạm khi để gần một tấn thịt lợn bệnh được tung ra thị trường.

Ngày 18/11, ông Toại, Phạm Hồng Phúc, Lê Quốc Nhiên (45-48 tuổi, là viên chức, chuyên viên, nhân viên kiểm soát giết mổ tại Trạm Chăn nuôi - Thú y khu vực XIII thuộc Chi cục Chăn nuôi - Thú y, bị Công an TP Cần Thơ bắt tạm giam để điều tra hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ, theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Đoàn kiểm tra lấy mẫu thịt lợn tại chợ Vĩnh Viễn để giám định, ngày 15/10. Ảnh: Công an Cần Thơ

Trước đó, ngày 15/10, cảnh sát kinh tế phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra lò giết mổ gia súc Đặng Phú Tỷ ở xã Vĩnh Viễn (nằm trong vùng quản lý của Trạm Chăn nuôi – Thú y khu vực XIII), phát hiện một con lợn 120 kg đã được giết mổ, có đóng dấu kiểm dịch, đang chuẩn bị đưa ra chợ Vĩnh Viễn tiêu thụ.

Qua test nhanh và trưng cầu giám định mẫu cho thấy dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

Đoàn kiểm tra xác định con lợn này của một tiểu thương tại chợ Vĩnh Viễn nên đến thu mẫu tại 2 sạp thịt lợn (hơn 720 kg). Kết quả, 10/12 mẫu dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

Theo cơ quan điều tra, việc kiểm tra, kiểm soát giết mổ, đóng dấu kiểm dịch trên địa bàn này thuộc trách nhiệm của 3 bị can Toại, Phúc và Nhiên.

Dịch tả lợn châu Phi có nguồn gốc đầu tiên từ châu Phi, lây lan nhanh, tỷ lệ chết gần như 100% với lợn nhiễm bệnh. Bệnh không lây sang người nhưng người là một tác nhân phát tán bệnh.

An Bình