Ba cán bộ ngân hàng bị bắt vì làm giả hồ sơ, tiếp tay lừa đảo

Hải PhòngBa cán bộ ngân hàng bị cáo buộc bàn bạc, cố ý làm giả các chứng từ để hợp thức hóa hồ sơ dù các khoản vay không đủ điều kiện, qua đó tiếp tay cho lừa đảo.

Ngày 4/3/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng cho biết đã bắt tạm giam 3 cán bộ ngân hàng Agribank chi nhánh Kiến Thụy là Nguyễn Tuấn Đạt (35 tuổi, Trưởng phòng khách hàng); Đào Thị Phương Thảo (38 tuổi, Phó phòng khách hàng) và Phạm Vinh Quang (31 tuổi, nhân viên phòng khách) để điều tra tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.

Động thái này được đưa ra trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Trần Huy Cường (nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên) lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án Khu nhà ở Anh Dũng IV, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh. Theo đó, để giải ngân các khoản vay cho Cường, một nhóm cán bộ ngân hàng Agribank chi nhánh Kiến Thụy đã bàn bạc, cố ý làm giả các chứng từ để hợp thức hóa hồ sơ dù các khoản vay không đủ điều kiện.

Trước đó, Cường đã sử dụng 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án Anh Dũng IV để thế chấp vay vốn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ba cán bộ ngân hàng khi bị khởi tố. Ảnh: Công an cung cấp

Cũng trong quá trình điều tra mở rộng, Công an Hải Phòng đã triệt phá một đường dây cho vay lãi nặng "khủng" do Phạm Thị Thanh (57 tuổi, trú quận Lê Chân) cầm đầu. Bà này đã cho nhiều người vay với tổng số tiền gốc lên đến hơn 300 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 27 tỷ.

Hiện, Thanh đã bỏ trốn ra nước ngoài nên bị truy nã quốc tế. Ngoài ra, hai đồng phạm giúp sức đắc lực cho Thanh cũng bị bắt tạm giam về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Công an thành phố Hải Phòng cho biết, đây là vụ án có tính chất đặc biệt phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực từ bất động sản, ngân hàng đến tín dụng đen. Công an đang điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.

Lê Tân