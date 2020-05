Ba cách nâng hiệu suất khi làm việc tại nhà

Ngoài trang trí phòng làm việc, đầu tư vào công nghệ sẽ giúp người dùng thoải mái hơn khi làm việc tại nhà.

Trong bối cảnh dịch bệnh, làm việc tại nhà sẽ trở thành xu thế mới trong công việc và học tập. Để đảm bảo và nâng cao hiệu suất công việc ngay tại gia đình, người dùng cần thay đổi nhiều thói quen hàng ngày.

Không gian làm việc thoải mái

Một không gian làm việc tại nhà.

Để có được không gian làm việc thoải mái, cần lưu ý đưa bản thân thích nghỉ với chế độ tại nhà. Điều này bao gồm lập thời gian biểu xen kẽ là thời gian nghỉ và ăn uống hợp lý.

Ngoài ra, người dùng nên đầu tư những trang bị cơ bản như bàn, ghế có dựa lưng - cổ, ánh sáng đèn, ổ cắm điện, cây xanh, bình hoa trang trí...

Kết nối Internet phù hợp

Nhiều người dùng than phiền khi làm việc tại nhà, kết nối mạng thường chậm hơn so với ở văn phòng. Tốc độ đường truyền có thể ảnh hưởng đến những cuộc họp online, gửi email hay tham khảo và nghiên cứu các tài liệu. Do đó, xem xét và nâng cấp tốc độ đường truyền là cần thiết, tùy thuộc yếu tố đặc thù công việc. Ngoài ra, bạn cần đảm bảo bộ wifi kết nối tốt với các thiết bị thông minh khác như điện thoại, máy tính bảng, laptop, TV...

Nâng cấp màn hình máy tính phù hợp

Nhiều giờ làm việc trên máy tính sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến mắt. Một màn hình tốt, chất lượng cao sẽ giảm thiếu những tác động tiêu cực đến thị giác. Đối với dàn máy, cần đảm bảo phần cứng, tốc độ xử lý, khả năng hiển thị tối ưu...

Nếu nhu cầu sử dụng đơn giản như làm việc, soạn thảo văn bản, nghe nhạc, xem phim bạn nên chọn dàn máy cơ bản, không cần đầu tư nhiều. Với những người chuyên thiết kế, học đồ họa... nên chú trọng RAM, bộ nhớ trong, CPU, phụ kiện làm mát để hệ thống chạy ổn định.

Để có một màn hình ưng ý, bạn nên tìm đến những thương hiệu uy tín trên thị trường, có chính sách bảo hành và dịch vụ khách hàng tốt. Hiện nhiều dòng màn hình máy tính của Samsung ngoài công năng còn có tính thẩm mỹ cao.

Công nghệ Eye Comfort của Samsung giúp giảm thiểu tác động xấu đến thị lực người dùng. Thiết kế khung cong giúp mang lại trải nghiệm màn hình rộng hơn, hiển thị đến 8 triệu điểm ảnh trên màn hình 4K UHD, gấp 4 lần Full HD thông thường. Ngoài ra, người dùng có thể lựa chọn kích thước từ 24 đến 32 inch phù hợp với đa dạng thao tác đa nhiệm, mở nhiều cửa sổ cùng lúc với độ phân giải tối ưu.

Tùy theo nhu cầu, việc sử dụng hai màn hình (dual-monitor) sẽ mang đến nhiều trải nghiệm mới lạ và tiện dụng. Theo các số liệu từ Samsung được cung cấp bởi trường Đại học Wisconsin (Mỹ), việc sử dụng dual-monitor giúp tăng 32% hiệu suất làm việc, giảm khả năng mắc lỗi 33%, kiểm soát công việc dễ dàng hơn tới 45%.

Theo kết quả nghiên cứu của South China Morning Post, trong một cuộc khảo sát thói quen làm việc, có đến 64% cho rằng họ dần quen với làm việc tại nhà và có thể làm việc ở bất cứ đâu. Từ nay đến năm 2030, nhu cầu làm việc từ xa và tại nhà sẽ tăng 30%, bởi thói quen được hình thành dần và sẽ trở thành xu hướng.

Với hai màn hình sẽ giúp người dùng giảm tối đa các thao tác qua lại giữa các ứng dụng, như bảng tính Excel hay slide trình chiếu của Power Point. Bên cạnh cải thiện năng suất, hai màn hình đáp ứng nhu cầu sử dụng của từng thành viên trong gia đình, từ làm việc, học tập cho đến tra cứu thông tin.

Nguồn: Samsung