Ba cách gọi tên 'Thần Tài' trong tiếng Anh

Tìm hiểu 3 cách gọi tên “Thần Tài” bằng tiếng Anh và những thuật ngữ chỉ sự giàu có, may mắn nhân dịp năm mới.

Trong tiếng Anh, "Thần Tài" có thể được gọi là "God of Wealth", hay "God of Fortune", trong đó "wealth" hay "fortune" đều chỉ sự giàu có và của cải.

The God of Wealth is widely worshipped in Asian cultures (Thần Tài được thờ cúng rộng rãi trong văn hóa châu Á).

Ngoài "god", tiếng Anh còn một từ nữa có thể thay thế, là "deity". Nhắc tới thần tài, người ta cũng có thể dùng "fortune deity":

People often pray to the fortune deity for financial stability (Mọi người thường cầu nguyện thần tài lộc để có được sự ổn định về tài chính).

Tại Việt Nam, ngày Vía Thần Tài là lúc nhiều người cầu nguyện cho một năm thịnh vượng, phát đạt. Trong tiếng Anh, từ này là "prosperity":

Buying gold on the tenth day of the Lunar New Year is a tradition to pray for a year of prosperity (Mua vàng vào ngày mùng 10 Tết là một truyền thống để cầu nguyện cho một năm thịnh vượng).

Tiếng Anh còn có từ "abundance" để chỉ sự dư dả, sung túc, khi mọi nguồn lực và tiền bạc đều dồi dào.

May your new year be filled with an abundance of wealth and happiness (Chúc cho năm mới của bạn luôn dư dả về tiền bạc và hạnh phúc).

Nhiều người cũng tin vào việc sử dụng phong thủy hoặc các biểu tượng tâm linh để "thu hút tài lộc". Cụm này trong tiếng Anh là "attract wealth":

People often display a statue of the God of Wealth in their shops to attract wealth (Mọi người thường trưng bày tượng Thần Tài tại cửa hàng để thu hút tài lộc).

Khách hàng mua vàng sáng sớm ngày vía Thần Tài 2026 tại phố Trần Nhân Tông, Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Những nghi lễ như cúng hay mua vàng đều chung mục đích là mang lại sự may mắn, hay "bring good luck" trong tiếng Anh:

Many Vietnamese people believe that buying a small piece of gold will bring good luck for the entire year (Nhiều người Việt tin rằng việc mua một miếng vàng nhỏ sẽ mang lại may mắn cho cả năm).

Nếu một người trở nên giàu có nhờ làm việc chăm chỉ hoặc may mắn trong đầu tư, đó là "make a fortune":

He moved to the city with nothing but eventually managed to make a fortune in real estate (Ông chuyển đến thành phố với hai bàn tay trắng nhưng cuối cùng đã gây dựng được một gia tài lớn nhờ bất động sản).

Còn nếu họ thắng lợi lớn trong kinh doanh hoặc kiếm được một khoản lợi nhuận cực khủng trong thời gian ngắn, tiếng Anh có cụm "make a killing":

Many gold shops make a killing on the Day of the God of Wealth due to the huge demand (Nhiều cửa hàng vàng bạc kiếm được bộn tiền vào ngày lễ Thần Tài do nhu cầu rất lớn).

Cuối cùng, khi một người đã sở hữu khối tài sản khổng lồ và sống trong nhung lụa, ta nói họ "rolling in money":

After the success of his startup, he is practically rolling in money (Sau thành công của dự án khởi nghiệp, anh ấy thực sự đang ngập trong tiền).

Khánh Linh