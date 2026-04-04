Ba bộ 'bắt tay' đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Hà NộiBộ Công an, Khoa học và Công nghệ và Tư pháp ký kết quy chế phối hợp liên ngành trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính để đáp ứng tốt hơn kỳ vọng của người dân.

Sáng 4/4, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh đồng chủ trì lễ ký kết "quy chế phối hợp liên ngành trong thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính".

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh cho hay, công tác cải cách thủ tục hành chính thời gian qua được Đảng và Nhà nước quan tâm, coi đây là "một khâu trọng tâm đột phá". Cải cách thủ tục hành chính cũng góp phần quan trọng chuyển từ Chính phủ điện tử sang Chính phủ số. Qua đó lấy dữ liệu làm nền tảng để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Về những kết quả đạt được vừa qua, ông Ninh cho hay, từ năm 2021 đến 2025, các Bộ, ngành đã thẩm định với hơn 3.600 thủ tục hành chính tại 377 đề xuất chính sách và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Riêng năm 2025, Thủ tướng đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa hơn 3.000 thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hơn nữa, trên cơ sở kết nối, chia sẻ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an, Chính phủ đã chỉ đạo cắt giảm, đơn giản hóa 1.000 thủ tục hành chính liên quan giấy tờ công dân. Chính phủ cũng ban hành 30 Nghị định phân cấp, phân quyền từ Trung ương cho các tỉnh 748 thủ tục hành chính và cấp xã 268 thủ tục.

Bộ trưởng ba Bộ chủ trì lễ ký kết. Ảnh: Linh Đan

Theo Bộ trưởng Ninh, những kết quả trên đã tác động trực tiếp tới chỉ số online Service Index (OSI) - đây là một trong ba cấu phần của bộ chỉ số về Chính phủ điện tử do Liên hợp quốc đánh giá. Các tổ chức quốc tế ghi nhận Việt Nam là một trong những mô hình có tốc độ cải thiện chỉ số Chính phủ điện tử nhanh hàng đầu khu vực, tiệm cận nhóm quốc gia dẫn đầu như Hàn Quốc và Đan Mạch.

Thời gian tới, yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính ngày càng cấp thiết, nhất là về thể chế, dữ liệu và nền tảng hạ tầng. Bởi thế, ông thấy vai trò của Bộ Công an, Tư pháp và Khoa học và Công nghệ là "trực tiếp và quan trọng".

Việc ký kết quy chế hướng tới triển khai công tác "thống nhất, hiệu quả, đồng thuận và hiệp đồng chặt chẽ". Ông Ninh hy vọng việc ký kết và tổ chức thực hiện quy chế phối hợp liên ngành giữa ba Bộ sẽ giúp cải cách thủ tục hành chính "thực chất, hiệu quả". Qua đó cũng để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển đất nước và kỳ vọng của Nhân dân trong giai đoạn mới.

Các đại biểu dự lễ ký kết. Ảnh: Linh Đan

Theo Bộ Tư pháp, quy chế phối hợp có 3 chương, 12 điều quy định rõ cơ chế điều phối công tác cải cách thủ tục hành chính. Trong đó, Bộ Tư pháp là cơ quan điều phối chung về thể chế, nhiệm vụ cải cách, chủ trì tổ chức triển khai nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Bộ Công an chủ trì về quản lý, sử dụng dữ liệu, định danh, xác thực điện tử. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì về xây dựng, phát triển nền tảng, hạ tầng kỹ thuật.

Quy chế cũng đặt ra nguyên tắc rằng mọi thay đổi liên quan đến quy định về cung cấp dịch vụ công, giải quyết thủ tục trên môi trường số phải có ý kiến thống nhất của 3 Bộ, trừ các nội dung mang tính kỹ thuật.

Phạm Dự