Bà bị tình nghi sát hại 2 cháu nội

Hưng YênBà Mai Thị Vân bị tình nghi sát hại cháu nội 8 và 12 tuổi sau đó tự sát nhưng được phát hiện, đưa đi cấp cứu.

Ngày 31/8, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án Giết người, đang làm rõ hành vi của bà Mai Thị Vân - nghi can sát hại hai cháu nội tại thôn Nhạc Miếu, xã Như Quỳnh.

Trước đó, khoảng 7h45 cùng ngày, người dân trong thôn phát hiện thi thể bé trai 8 tuổi dưới sông. Lực lượng chức năng sau đó phát hiện bà Mai Thị Vân (bà nội của cháu bé) trong tình trạng bị thương nặng, bên cạnh là thi thể bé trai 12 tuổi (anh của cháu bé) đã tử vong. Bà Vân được đưa đi cấp cứu, hiện đã qua nguy kịch.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, tối hôm qua anh Nguyễn Văn Phương (bố của hai bé, ngụ xã Yết Kiêu, TP Hải Phòng) đưa các con đến phòng trọ của bà nội. Bà Vân bị cho là có mâu thuẫn với gia đình nên sát hại hai cháu rồi tự sát.

Lê Tân