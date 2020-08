Ba bệnh viện mắt ở Hà Nội 'không đảm bảo chống dịch'

Yêu cầu này được Sở Y tế Hà Nội đưa ra hôm nay, sau khi kiểm tra 46 bệnh viện trực thuộc, từ ngày 22/8 đến nay. Kết quả kiểm tra, đánh giá 36 bệnh viện an toàn chống dich, 7 bệnh viện ở mức thấp và ba bệnh viện mắt không đảm bảo an toàn phải ngừng hoạt động khám chữa bệnh để khắc phục.

Trong số bệnh viện được kiểm tra, có 30 bệnh viện công lập, 16 bệnh viện tư nhân. Bệnh viện Vinmec là bệnh viện an toàn với mức điểm cao nhất, 92,66 %. Bệnh viện Ung bướu Hà Nội an toàn thứ hai, đạt 87,3%.

Sở Y tế cảnh báo các bệnh viện đang an toàn ở mức thấp cần có kế hoạch khắc phục những vấn đề tồn tại và rút kinh nghiệm về công tác phân luồng, sàng lọc, cách ly.

Tiêu chí đánh giá được căn cứ bộ tiêu chuẩn về các biện pháp an toàn phòng chống Covid-19 trong bệnh viện, do Bộ Y tế ban hành từ đầu dịch.

Trước đó, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội cũng xác định bệnh viện là nơi có nguy cơ lây nhiễm cao, do số lượng người từ các nơi đến khám chữa bệnh đông. Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các bệnh viện khẩn trương đánh giá mức độ an toàn, rà soát các biện pháp và kịch bản phòng chống dịch...

"Tất cả bệnh viện trong và ngoài công lập bắt buộc thực hiện nghiêm việc lập chốt kiểm soát tại cổng bệnh viện. Đơn vị nào không đảm bảo điều kiện đề nghị đóng cửa bệnh viện đối với các bệnh viện ngoài công lập, còn đối với các bệnh viện công lập đề nghị kiểm điểm tạm dừng việc điều hành của giám đốc đơn vị", ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế yêu cầu hôm 17/8.

Để giãn cách lượng bệnh nhân các bệnh viện lớn, Sở Y tế phân công các bệnh viện tuyến cuối của thành phố tiếp nhận bệnh nhân chuyển tuyến điều trị. Cụ thể, Bệnh viện Bắc Thăng Long tiếp nhận người bệnh từ các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh chuyển đến. Bệnh viện đa khoa Đống Đa nhận bệnh nhân các quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Đống Đa, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm.

Bệnh viện đa khoa Đức Giang tiếp nhận bệnh nhi, sản, ngoại khoa và người nước ngoài do các tuyến chuyển đến và khu vực các quận Long Biên, Gia Lâm, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ.

Bệnh viện Thanh Nhàn tiếp nhận người bệnh khu vực các quận, huyện Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Phú Xuyên, Thường Tín, Thanh Trì, Quốc Oai, Thạch Thất.

Bệnh viện đa khoa Hà Đông tiếp nhận người bệnh khu vực Hà Đông, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Thanh Oai, Chương Mỹ, Ba Vì, Phúc Thọ, Đan Phượng, Sơn Tây, Hoài Đức.

Các trường hợp tiến triển nặng hoặc xác định dương tính, người nước ngoài, trẻ em, chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở hai.

Với công tác xét nghiệm, Sở Y tế phân công 8 bệnh viện nhận mẫu xét nghiệm sàng lọc nCoV bao gồm Đức Giang, Thanh Nhàn, Xanh Pôn, Hà Đông, Phổi Hà Nội, Đa khoa Sơn Tây, Medlatec, Hồng Ngọc. Cụ thể:

Các bệnh viện Gia Lâm, Tâm thần Hà Nội, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh, Bắc Thăng Long chuyển mẫu đến Bệnh viện đa khoa Đức Giang.

Các bệnh viện Tim Hà Nội, Ung bướu Hà Nội, Tâm thần ban ngày Mai Hương, 09, Y học cổ truyền Hà Đông, Mắt Hà Đông, Phục hồi chức năng, Thanh Trì, chuyển mẫu đến Bệnh viện Thanh Nhàn.

Bệnh viện đa khoa Y học Cổ truyền Hà Nội, Việt Nam - Cuba, Mắt Hà Nội, Da liễu Hà Nội, Đống Đa, Hòe Nhai, Thận Hà Nội, chuyển mẫu đến Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn.

Bệnh viện Mỹ Đức, Vân Đình, Chương Mỹ, Thanh Oai, Tâm thần Mỹ Đức chuyển mẫu đến Bệnh viện đa khoa Hà Đông.

Bệnh viện Thường Tín, Phú Xuyên, Hoài Đức chuyển mẫu đến Bệnh viện Phổi Hà Nội.

Bệnh viện Thạch Thất, Phúc Thọ, Quốc Oai, Đan Phượng chuyển mẫu đến Bệnh viện đa khoa Sơn Tây.

Các bệnh viện Tâm Anh, Quốc tế Bắc Hà, Hy Vọng Mới, Nam học và Hiếm muộn, Việt Bỉ, An Việt, Thẩm mỹ Keangnam, Thăng Long, Việt Pháp, Đông Đô, Tràng An, Hồng Hà, Bảo Sơn 2, Hà Thành, chuyên khoa Nam học Đức Phúc, Phụ sản Thiên An, Mắt Ánh sáng, chuyên khoa Thẩm mỹ Thu Cúc, Mắt Hitec, Chữ Thập Xanh, Dolife, Đa khoa Quốc tế Thu Cúc, chuyển mẫu đến Bệnh viện Medlatec.

Các bệnh viện 16A Hà Đông, Thiên Đức, Mắt Sài Gòn - Hà Nội, Mắt Kỹ thuật cao Hà Nội, Mắt Việt Nhật, Mắt Quốc tế DND, Phụ sản An Thịnh, Ung bướu Hưng Việt, Hà Nội, Hồng Phát, Nam học Hiếm muộn, Mắt Việt Nga, Mắt Quốc tế Nhật Bản, Mắt Sài Gòn - Hà Nội 1, Phương Đông, Mắt Hà Nội 2, chuyển mẫu đến Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc.

Riêng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện đa khoa Ba Vì, Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Time City thực hiện xét nghiệm sàng lọc tại đơn vị và sẵn sàng tham gia thực hiện xét nghiệm cho các đơn vị khác chuyển đến khi có yêu cầu.

Hà Nội hiện có 111 bệnh viện, trong đó 41 bệnh viện công lập, 39 bệnh viện ngoài công lập, 31 bệnh viện Trung ương, bộ, ngành đóng trên địa bàn và 3.587 phòng khám tư nhân từ đa khoa đến chuyên khoa.

Từ ngày 19 đến 23/8, Hà Nội không ghi nhận thêm ca mắc mới. 30 quận, huyện, thị xã đã cơ bản hoàn thành công tác lấy mẫu xét nghiệm người về từ Đà Nẵng.

