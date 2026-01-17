Ba bệnh viện lớn ở Cần Thơ hợp tác điều trị ung thư

Ba bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ, Đa khoa TP Cần Thơ và Quân y 121 ký kết hợp tác điều trị ung thư khu vực miền Tây, hạn chế chuyển tuyến lên TP HCM.

Người dân chờ khám bệnh tại Bệnh viện ung bướu Cần Thơ. Ảnh: An Bình

Lễ ký kết diễn ra ngày 16/1. Ba bệnh viện này, có vị trí tiếp giáp nhau tại phường Ninh Kiều, sẽ phối hợp trong hội chẩn liên chuyên khoa, hội chẩn từ xa giữa ba bệnh viện và các cơ sở y tế trên toàn quốc, tổ chức quốc tế. Đồng thời, cả ba triển khai báo động đỏ liên viện, chuyển giao dịch vụ kỹ thuật và sử dụng hiệu quả thiết bị y tế đặc thù chuyên sâu của các đơn vị, hợp tác tầm soát các bệnh như tim mạch, ung thư...

Ngoài ra, ba bệnh viện sẽ chia sẻ nguồn nhân lực, thiết bị y tế, hóa chất, phát triển công tác chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ, truyền thông giáo dục sức khỏe...

Bác sĩ Võ Văn Kha, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ, cho biết việc hợp tác giữa ba bệnh viện liền kề nhau nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực lẫn nhau.

Ví dụ, bệnh viện chuyên về lĩnh vực ung bướu, tuy nhiên bệnh này liên quan tất cả chuyên khoa khác, đặc biệt là nội khoa, ngoại khoa, hồi sức cấp cứu. Do đó Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ và Bệnh viện Quân y 121 tiếp sức sẽ giúp rất lớn cho bệnh viện Ung bướu trong thời gian tới, ông nói.

Còn bác sĩ Trần Mạnh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Quân y 121, cho biết đơn vị đã trang bị đồng bộ máy chụp cộng hưởng từ hạt nhân chẩn đoán hình ảnh hiện đại (MRI 3 Tesla), Máy DSA (Digital Subtraction Angiography – chụp mạch số hóa xóa nền), máy xạ hình SPECT/CT, máy siêu âm đàn hồi gan. Đây là các thiết bị hiện đại, kỹ thuật cao giúp hiện sớm bệnh lý phức tạp như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, ung thư, các bệnh lý cơ xương khớp và mạch máu, xơ gan...

Bệnh viện đã thành lập trung tâm hồi sức tích cực chống độc quy mô 30 giường và trung tâm lọc máu 100 giường cùng đầy đủ trang thiết bị hiện đại. Đơn vị cũng đầu tư máy xạ trị, máy siêu âm 3D hiện đại nhất khu vực. "Bệnh viện Ung bướu quá tải, bệnh nhân nhiều thì có thể đưa qua Bệnh viện Quân y 121 để được hỗ trợ tối đa về trang thiết bị; giường nằm, phòng mổ, phòng cấp cứu, hồi sức", bác sĩ Hùng nói.

Ngoài ra, theo bác sĩ Hùng, ba bệnh viện hợp tác với nhau có lợi thế rất lớn trong việc hình thành một trung tâm y tế kỹ thuật cao tại miền Tây, đặt tại trung tâm TP Cần Thơ. Còn bác sĩ Trần Dạ Thảo, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, cho biết đơn vị có đội ngũ nhân lực chuyên sâu, thực hiện được nhiều kỹ thuật của bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, thành phố.

Bà Nguyễn Ngọc Việt Nga, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, mong muốn ba bệnh viện cụ thể hóa nội dung ký kết thật chặt chẽ, làm sao người bệnh được hưởng tất cả lợi ích từ việc ký kết mà không thêm thủ tục gì khác cũng như không bị phiền hà.

Người bệnh được lọc máu tại Bệnh viện quân y 121. Ảnh: An Bình

Tại lễ ký kết, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết mục tiêu phát triển thành phố trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 sẽ trở thành trung tâm y tế chuyên sâu. Đây là tuyến cuối của vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhằm giảm tải, giảm chi phí và khó khăn cho người bệnh khi phải chuyển lên TP HCM. Do đó, việc ký kết hợp tác giữa ba bệnh viện thể hiện sự chủ động và rất kịp thời.

Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ quy mô 400 giường nhưng phải kê thêm 50 giường để phục vụ nhu cầu của bệnh nhân. Cơ sở vật chất sử dụng hàng chục năm qua đang xuống cấp nặng nề. Đơn vị đang quá tải cả lượng bệnh nhân đến khám và điều trị nội trú. Thực tế, luôn có 500-600 bệnh nhân nằm viện điều trị.

Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ quy mô 500 giường, có bãi đáp trực thăng trên tầng thượng. Bệnh viện Quân y 121 quy mô 700 giường, là cơ sở khám chữa bệnh đa khoa hạng I, trực thuộc Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 9, Bộ Quốc phòng. Hiện mỗi ngày nơi đây tiếp nhận khám điều trị cho 1.400-1.600 bệnh nhân ở Cần Thơ và miền Tây, trong đó nội trú khoảng 650 trường hợp.

An Bình