Ba bệnh nhân Covid-19 tử vong

Bộ Y tế chiều 2/7 công bố 3 bệnh nhân Covid-19, đều là nam trên 60 tuổi, tử vong, nâng tổng số ca tử vong kể từ đầu dịch lên 84.

"Bệnh nhân 3799" 69 tuổi, địa chỉ ở Yên Phong, Bắc Ninh. Ngày 13/5, bệnh nhân được xét nghiệm dương tính, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1, Bắc Ninh, chẩn đoán vào viện là viêm phổi do nCoV, suy kiệt, được điều trị kháng sinh.

Ngày 19/5, bệnh nhân khó thở nhiều, đau tức ngực, ho khan, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, điều trị tích cực bằng kháng sinh phổ rộng, thở máy oxy dòng cao HFNC, chống đông, dinh dưỡng tĩnh mạch... Bệnh nhân được Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế hội chẩn 4 lần, các bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương tăng cường hỗ trợ điều trị hằng ngày.

Ngày 10/6, bị suy hô hấp tiến triển, bệnh nhân được đặt ống nội khí quản, thở máy xâm nhập chiến lược bảo vệ phổi, lọc máu liên tục, duy trì kháng sinh, corticoid, chống đông liều điều trị. Tình trạng suy hô hấp không cải thiện, bệnh nhân được can thiệp hệ thống tim phổi nhân tạo (ECMO).

Trong quá trình điều trị bệnh nhân xét nghiệm nCoV kết quả âm tính 6 lần, lần gần nhất vào ngày 28/6. Trên siêu âm phổi và X-quang ngực hình ảnh tổn thương đông đặc, xơ hóa hơn nửa phổi 2 bên.

Ngày 29/6, bệnh nhân diễn biến nặng dần, suy tim phải, suy gan, suy thận, sốc nhiễm khuẩn. Bệnh nhân ngừng tuần hoàn (ngưng tim ngưng thở) và được cấp cứu sau 60 phút không có kết quả.

Bệnh nhân tử vong ngày 30/6 với chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng trên bệnh nhân suy kiệt, viêm phổi nặng biến chứng liên quan đến Covid-19.

"Bệnh nhân 15970", 67 tuổi, địa chỉ Thủ Đức, TP HCM, tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, suy thận mạn. Ngày 27/6 ông được chuyển từ Bệnh viện Dã chiến điều trị Covid-19 Cần Giờ đến Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc tốt, thở khí phòng. Bệnh nhân được điều trị tích cực kháng sinh tĩnh mạch, kháng đông, kháng tiết, thuốc điều trị tiểu đường, tăng huyết áp, theo dõi sát.

Đến ngày 28/6, bệnh nhân suy giảm tri giác, lơ mơ, tím toàn thân, đột ngột ngưng tim, ngưng thở. Sau hơn 30 phút tiến hành hồi sức tim phổi không kết quả, bệnh nhân tử vong 29/6. Chẩn đoán tử vong là nhồi máu cơ tim cấp, viêm phổi do nCoV mức độ trung bình trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, suy thận mạn, phì đại tuyến tiền liệt.

"Bệnh nhân 11618", 64 tuổi, địa chỉ quận 12, TP HCM, tiền sử tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ. Ngày 15/6, bệnh nhân được xét nghiệm dương tính, được chuyển đến đến Bệnh viện Dã chiến điều trị Covid-19 Củ Chi.

Ngày 18/6, bệnh nhân xuất hiện khó thở tăng dần, được chuyển Khoa Điều trị tích cực (ICU). Tại đây bệnh nhân được điều trị tích cực bằng thở máy qua nội khí quản, giảm đau, an thần, giãn cơ, lọc máu, kháng sinh phối hợp, kháng viêm, kháng đông, dinh dưỡng, nhưng do tuổi cao bệnh lý nền nặng, bệnh nhân tử vong ngày 30/6. Chẩn đoán tử vong là sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi nặng do nCoV biến chứng suy hô hấp tiến triển trên bệnh nhân tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ.

Như vậy, số tử vong của đợt dịch này lên 49, số tử vong kể từ đầu dịch là 84.

Làn sóng Covid-19 lần thứ tư đã lan ra hầu khắp cả nước. Các chiến sĩ áo trắng đang căng mình chống dịch trong mùa hè oi bức. Để hỗ trợ lực lượng tuyến đầu, các cá nhân và doanh nghiệp có thể đồng hành cùng chương trình "Tiếp sức cho tâm dịch". Xem chi tiết tại đây.

Lê Nga