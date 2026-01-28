Ba bé trai mất tinh hoàn vì qua 'giờ vàng' cấp cứu

TP HCMChỉ trong tháng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận ba bé trai từ 3 đến 11 tuổi bị xoắn tinh hoàn đến viện sau "giờ vàng" 6 giờ đầu, buộc phải phẫu thuật cắt bỏ do hoại tử.

Ngày 27/1, BS.CK2 Phan Tấn Đức, Trưởng khoa Thận - Niệu, Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết cả ba bệnh nhi đều nằm ngoài nhóm tuổi thường gặp của xoắn tinh hoàn (thường là trẻ sơ sinh hoặc tuổi dậy thì) và đều nhập viện sau "thời gian vàng" cứu tinh hoàn.

Trong đó, bé trai 6 tuổi (Lâm Đồng) bị sưng đau bìu trái nhưng không sốt, được chẩn đoán viêm tinh hoàn và điều trị nội khoa tại cơ sở y tế gần nhà. Khi chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 sau hai ngày, tinh hoàn đã xoắn chặt, không thể bảo tồn.

Bé trai 11 tuổi (Đồng Nai) đau bìu hai ngày nhưng ngại nói với gia đình. Đến ngày thứ ba, khi thấy con đi lại bất thường, gia đình đưa đi cấp cứu thì tinh hoàn đã hoại tử đen. Trường hợp còn lại là bé trai 3 tuổi (TP HCM), bị sưng đau bìu khoảng hai ngày nhưng không được phát hiện sớm. Khi nhập viện, tinh hoàn đã hoại tử do xoắn kéo dài.

PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết xoắn tinh hoàn là cấp cứu ngoại khoa khẩn. Nếu trẻ đến viện trễ sau khoảng 6 giờ kể từ khi khởi phát đau, nguy cơ hoại tử tinh hoàn rất cao. "Cả ba trường hợp trên đều đáng tiếc vì đến bệnh viện quá muộn", ông nói.

Xoắn tinh hoàn có thể gặp ở mọi lứa tuổi, phổ biến nhất ở trẻ sơ sinh và giai đoạn tiền dậy thì. Tuy nhiên, việc các ca bệnh gần đây rơi vào nhóm 3-11 tuổi cho thấy phụ huynh không nên chủ quan ở bất kỳ độ tuổi nào. Ở trẻ nhỏ, do khả năng mô tả triệu chứng hạn chế, bệnh dễ bị chẩn đoán nhầm hoặc bỏ sót.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 phẫu thuật cho bệnh nhi. Ảnh: Quỳnh Trần

Bác sĩ Đức lưu ý, xoắn tinh hoàn thường xảy ra vào ban đêm. Tâm lý phụ huynh thường muốn chờ đến sáng mới đưa con đi khám, vô tình làm mất đi cơ hội cứu chữa. Lưu ý các dấu hiệu cảnh báo đau bìu đột ngột, dữ dội; bìu sưng to, đỏ hoặc tím; một bên tinh hoàn bị treo cao hơn bình thường. Trẻ có thể kèm đau bụng dưới, buồn nôn hoặc nôn.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không chủ quan, bất kỳ cơn đau bìu cấp tính nào (đột ngột, sưng, đau về đêm), dù không sốt hay không chấn thương, đều phải nghi ngờ xoắn tinh hoàn. Không trì hoãn, cần đưa trẻ đến bệnh viện có chuyên khoa Ngoại Nhi ngay lập tức, bất kể ngày hay đêm. Tuyệt đối không tự mua thuốc hoặc theo dõi tại nhà, tránh để tinh hoàn bị hoại tử không thể đảo ngược.

Lê Phương