Bà bầu dễ nhiễm nCoV

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ xếp phụ nữ mang thai vào nhóm nguy cơ mắc Covid-19 nặng và tử vong.

Kết luận được rút ra từ nghiên cứu quy mô lớn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC). Nghiên cứu tiến hành với hơn 400.000 phụ nữ mắc Covid-19 khởi phát triệu chứng, tuổi 15-44, trong đó có hơn 23.000 phụ nữ mang thai.

Theo dữ liệu công bố hôm 2/11, cho thấy mặc dù tỷ lệ tiến triển nặng và tử vong do Covid-19 thấp ở phụ nữ mang thai, nhưng nhóm này chịu ảnh hưởng nặng hơn so với phụ nữ không mang thai, cùng độ tuổi. Bà bầu mắc Covid-19 nguy cơ phải chăm sóc tích cực, thở máy, hỗ trợ tim phổi cao gấp 3 lần so với phụ nữ không mang thai, đặc biệt nguy cơ tử vong lên đến 70%.

Các nhà nghiên cứu cho biết nguyên nhân có thể do thay đổi sinh lý trong thai kỳ, bao gồm tăng nhịp tim và giảm dung tích phổi.

Sascha Ellington, nhà khoa học sức khỏe từ CDC, một trong những tác giả của nghiên cứu, cho biết: "Phụ nữ mang thai có nguy cơ cao mắc Covid-19 nặng, trước đó chúng ta chỉ cho rằng nó có thể".

Một phụ nữ mang thai đeo khẩu trang và đeo găng tay khi xếp hàng tại gian hàng thực phẩm do Healthy Waltham tài trợ cho những người có nhu cầu trong đợt bùng phát dịch Covid-19, tại nhà thờ St. Mary ở Waltham, hôm 7/5. Ảnh: AP.

Tiến sĩ Denise Jamieson, chủ nhiệm sản phụ khoa tại trường Y thuộc Đại học Emory, cho biết dữ liệu mới từ CDC nhấn mạnh sự quan trọng của biện pháp phòng ngừa ở phụ nữ mang thai, bao gồm tránh các tụ tập xã hội, hạn chế tiếp xúc, ngay cả những thành viên trong gia đình.

Tiến sĩ Jamieson nói: "Nghiên cứu mới bổ sung thêm bằng chứng, và nhấn mạnh sự quan trọng rằng phụ nữ mang thai phải bảo vệ bản thân khỏi Covid-19. Việc đeo khẩu trang rất quan trọng, cần tránh những người không đeo".

Jamieson khuyên không nên bỏ qua khám thai trước sinh và tiêm vaccine cúm rất cần thiết. Nghiên cứu chỉ ra phụ nữ mang thai nên tiếp cận vaccine Covid-19 an toàn và hiệu quả ngay khi có.

Nghiên cứu trước đó không phát hiện nguy cơ tử vong cao hơn ở bệnh nhân Covid-19 mang thai. Tuy nhiên dữ liệu CDC mới đây cho thấy bệnh nhân mang thai có nguy cơ tử vong cao gấp 1,7 lần so với nhóm không mang bầu.

Một nghiên cứu khác cũng được CDC công bố hôm 2/11, cho thấy bà bầu xét nghiệm dương tính nCoV tăng nguy cơ sinh non, trước tuần thứ 37 thai kỳ. Nghiên cứu thực hiện ở cả mẹ và trẻ sơ sinh từ cuối tháng 3 đến ngày 14/10. Trong đó có khoảng 13% ca sinh non, so sánh với tỷ lệ 10% sinh non của dân số Mỹ nói chung năm 2019.

Mẫu nghiên cứu không đại diện cho cả nước, trước đó đã có những báo cáo tương tự. Theo CDC, trẻ sinh quá non nhiều nguy cơ tử vong và khuyết tật chức năng hô hấp, thị lực và thính giác.

Trong số 610 trẻ sơ sinh được xét nghiệm, 2,6% dương tính với nCoV, hầu hết xảy ra ở những trẻ có mẹ nhiễm virus trong vòng một tuần sau sinh.

Tiến sĩ Ellington khuyến cáo thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tránh lây nhiễm, phụ nữ mang thai nên hạn chế tiếp xúc với con người. Ellington nói: "Phụ nữ mang thai nên được tư vấn về tầm quan trọng được chăm sóc y tế kịp thời khi có các triệu chứng Covid-19".

Nguyễn Ngọc (Theo NY Times, CNN)