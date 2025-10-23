Ba tù nhân trong nhà tù La Sante bị bắt vì đe dọa giết cựu tổng thống Pháp Sarkozy, khi ông đang thi hành án tại đây.

Cảnh sát Pháp hôm 22/10 đột kích phòng giam của ba tù nhân trong nhà tù La Sante, sau khi những người này đe dọa sát hại cựu tổng thống Nicolas Sarkozy khi ông tới nhà tù.

"Ban quản lý nhà tù đã khám phòng giam của họ, tịch thu hai chiếc điện thoại", phát ngôn viên của cơ quan công tố Paris nói ngày 23/10, xác nhận ba tù nhân đã bị bắt và giới chức đang điều tra về các vụ đe dọa giết người.

Hai sĩ quan cảnh sát đã chuyển đến phòng giam bên cạnh ông Sarkozy để trông nom. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez ra lệnh cho hai sĩ quan này phải canh gác 24/24.

Theo video trên mạng xã hội, một tù nhân trong nhà tù La Sante đã hét lớn: "Chúng tôi biết tất cả đấy ông Sarkozy. Ông đang ở ngay đây, bị biệt giam".

Ba bạn tù bị bắt vì dọa giết cựu tổng thống Pháp Sarkozy Tù nhân la hét gọi tên cựu tổng thống Pháp Sarkozy trong nhà tù La Sante. Video: X/@nouvelleaubefr

Tù nhân này còn nhắc tới Ziad Takieddine, cựu trùm buôn vũ khí người Liban đã chết bí ẩn hồi đầu năm nay. Người này bị nghi là trung gian móc nối cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi và ông Sarkozy.

"Chúng tôi sẽ trả thù cho Gaddafi. Chúng tôi biết tất cả mọi thứ đấy Sarkozy, Takieddine. Hãy trả lại hàng tỷ USD", tù nhân nói.

Carla Bruni, người vợ thứ ba của cựu tổng thống Sarkozy, đã đến tù thăm ông, sau khi các luật sư mô tả những đêm ông trải qua trong đây thật "đáng sợ".

Cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy rời nhà riêng để di chuyển tới nhà tù La Sante ở Paris ngày 21/10. Ảnh: Reuters

Cựu tổng thống Sarkozy bắt đầu ngồi tù từ ngày 21/10. Ông hôm 25/9 bị tuyên phạt 5 năm tù vì âm mưu phạm tội. Công tố viên cho biết ông Sarkozy và các trợ lý hồi năm 2005 đạt thỏa thuận với cố lãnh đạo Libya Gaddafi để huy động tài trợ bất hợp pháp cho chiến dịch tranh cử diễn ra sau đó hai năm.

Ông Sarkozy được cho là bị giam trong phòng rộng 9 m2 tại khu biệt giam của nhà tù để tránh tiếp xúc với tù nhân khác. Trong thời gian biệt giam, tù nhân được phép ra ngoài một lần mỗi ngày, ở một mình trong khoảng sân nhỏ. Ông Sarkozy được phép gặp người thân ba lần một tuần.

Ông Sarkozy là cựu nguyên thủ đầu tiên của một quốc gia thuộc Liên minh châu Âu bị kết án tù, và là lãnh đạo Pháp đầu tiên bị giam kể từ thời Philippe Petain, người từng hợp tác với Đức Quốc xã và bị bỏ tù sau Thế chiến II.

Ngọc Ánh (Theo Sun, Yahoo News, AFP)