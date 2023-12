Ba bạn nhậu bị kiện vì để thiếu nữ thất tình uống rượu say

Trung QuốcThất tình, Tiểu Thu uống liền nửa lít rượu dẫn đến ngộ độc, tử vong và bố mẹ cô khởi kiện ba người cùng nhậu với con.

Theo hồ sơ tòa án, tối 21/5, đau khổ vì thất tình, Tiểu Thu đến nhà bạn tên Vương Kỳ, sau đó tụ tập ăn uống cho vơi nỗi buồn cùng Vương Kỳ, Từ Điềm và Trần Đóa.

Trong bữa ăn, Thu mượn rượu giải sầu, uống khoảng nửa lít rượu. Kỳ cũng uống khoảng 250 ml, hai bạn còn lại chỉ ăn mà không uống rượu.

Sau bữa tối, Thu say rượu, lên xe nghỉ ngơi, Điềm ở trong xe chăm sóc bạn. Tuy nhiên, khi tỉnh dậy trong xe vào khoảng 5h sáng hôm sau, Điềm phát hiện Thu đã tắt thở nên vội gọi cấp cứu.

6h20 sáng 22/5, Trung tâm Cấp cứu thành phố Nam Xương thông báo Thu tử vong, nguyên nhân do ngộ độc rượu.

Bố mẹ Thu cho rằng với tư cách là người tổ chức, tham gia bữa ăn, đồng thời là bạn của con gái họ, Kỳ và hai người phải chịu trách nhiệm nhất định về cái chết của Thu.

Ngày 6/6, bố mẹ Thu kiện Vương Kỳ, Từ Điềm và Trần Đóa, những người cùng tham dự bữa tối, lên tòa án thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, yêu cầu cùng chịu trách nhiệm bồi thường.

Ngày 14/12, CCTV đưa tin kết quả vụ kiện. Theo đó, tòa án cho rằng các đương sự phải chịu trách nhiệm bồi thường tương ứng tùy mức độ lỗi. Trong hoàn cảnh có nhiều người tụ tập ăn uống, người tổ chức bữa ăn và những người tham gia có nghĩa vụ chú ý đến an toàn của những người uống rượu cùng mình.

Vương Kỳ nên biết uống rượu quá nhiều sẽ gây hại cho sức khỏe, trường hợp nghiêm trọng có thể gây ngộ độc rượu hoặc làm phát tác các bệnh khác dẫn đến tử vong. Dù khuyên Thu ngừng uống rượu hay không, Kỳ đã không thể ngăn chặn hành vi uống rượu quá mức của bạn một cách hiệu quả và không thực hiện nghĩa vụ cứu giúp hợp lý của mình, dẫn đến kết quả Thu tử vong ngoài ý muốn. Tòa cho rằng Kỳ phải chịu 6% trách nhiệm bồi thường, số tiền hơn 50.000 nhân dân tệ (hơn 170 triệu đồng).

Từ Điềm và Trần Đóa cùng tham gia bữa ăn, dù không uống rượu song vẫn có nghĩa vụ pháp lý đưa Thu đến bệnh viện để điều trị kịp thời khi cô uống quá nhiều (biểu hiện nôn ói và mất khả năng nhận thức sau khi say). Cả hai không hoàn thành nghĩa vụ cứu giúp hợp lý nên phải chịu 3% trách nhiệm bồi thường, mỗi người phải trả hơn 20.000 nhân dân tệ (gần 70 triệu đồng).

Theo thẩm phán, người uống rượu nên tự lượng sức mình, có trách nhiệm cao nhất trong việc đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân, cần tuân thủ nguyên tắc "uống có chừng mực" trong phạm vi tửu lượng và tình trạng sức khỏe của bản thân.

Những người cùng uống rượu phải giúp đỡ lẫn nhau, khi thấy bạn uống quá nhiều cần kịp thời nhắc nhở, can ngăn hiệu quả, phải làm tròn nghĩa vụ giúp đỡ, chăm sóc, hộ tống người say. Khi người say rượu biểu hiện rõ không khỏe, nên kịp thời đưa đi bệnh viện.

