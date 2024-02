Ba bãi trại ấn tượng nhất thế giới trong tour Sơn Đoòng

Bãi trại hố sụt 2 có kích thước lớn hơn nhiều so với hố sụt 1 do sự giao nhau của hai nếp đứt gãy trong quá trình hình thành hang. Khu vực này rộng 175 m và cao 250 m, tính từ miệng hố sụt. Bên trong hố sụt là một khu rừng nguyên sinh Vườn Địa Đàng (Garden of Edam), nơi có những cây cổ thụ cao 40 m.