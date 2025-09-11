Ba án chung thân trong vụ hỗn chiến ven biển Đà Nẵng

Đà NẵngTrong 26 bị cáo hầu tòa, ba người lãnh án chung thân sau vụ hỗn chiến dẫn tới án mạng trên đường biển Nguyễn Tất Thành.

Ngày 11/9, TAND TP Đà Nẵng sau 2 ngày xét xử đã tuyên án chung thân với Lê Vũ Hoàng Tươi, 30 tuổi; Trà Minh Nhật, 23 tuổi và Trần Minh Trí, 21 tuổi, cùng trú Đà Nẵng, về tội Giết người.

23 bị cáo khác bị phạt từ 11 năm trở lên với tội Giết người; từ 18 tháng đến 4 năm tù về tội Gây rối trật tự công cộng. Một số bị cáo còn phạm các tội như Tàng trữ trái phép chất ma túy, Không tố giác tội phạm.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Ngọc Hoa

Theo cáo trạng, tối 6/5/2024, Lê Vũ Hoàng Tươi cùng nhóm bạn đến quán karaoke New Phương Đông (đường Đống Đa, Đà Nẵng) vui chơi. Tại đây, Tươi xảy ra mâu thuẫn với Lê Minh Long (25 tuổi, trú Đà Nẵng) và bị đấm vào mặt. Dù cú đấm không gây thương tích, Tươi vẫn ôm hận và sau đó lên mạng xã hội Facebook, hẹn Long ra đường Nguyễn Tất Thành "giải quyết" mâu thuẫn.

Chiều 7/5/2024, Tươi gọi 12 người bạn mang dao, mác, kiếm tự chế, roi điện và nhiều hung khí giấu trong ôtô và xe máy, kéo đến địa điểm hẹn. Long cũng huy động 13 người, mang dao, kiếm, vỏ chai bia và bom xăng để đối đầu.

Khoảng 21h30, hai nhóm giáp mặt tại số nhà 1071 Nguyễn Tất Thành. Nhóm của Long ném bom xăng, chai bia về phía đối thủ khiến cả khu vực hỗn loạn. Hai bên lao vào hỗn chiến. Thấy nhóm Tươi đông và hung hãn, Long và các đồng phạm tháo chạy.

Trong lúc hỗn loạn, Phan Thành Đạt cùng Lê Minh Long và vài người chạy vào đường Hà Khê thì bị Tươi và đồng bọn truy đuổi. Đạt bị chém tử vong.

Sau gây án, nhóm Tươi nhanh chóng rời hiện trường và vào một quán ăn trên đường Nguyễn Tất Thành. Khoảng 15 phút sau, khi biết tin Đạt đã tử vong, cả nhóm vội vã bỏ trốn.

Tại phiên tòa, Long khai bị nhóm Tươi "liếc nhìn" khi tính tiền nên mới gây sự. Còn Tươi khẳng định đang trong phòng hát, nghe ồn ào bên ngoài nên mở cửa ra xem thì bị Long đấm vào mặt rồi bỏ đi. Tươi sau đó đã tìm Facebook của Long và hẹn gặp để "giải quyết".

Dù lời khai khác nhau, HĐXX xác định Tươi là chủ mưu, trực tiếp rủ rê đồng bọn, chuẩn bị hung khí và ra tay tấn công. Long khởi xướng mâu thuẫn và cầm đầu nhóm gây rối, ném bom xăng và chai bia giữa khu dân cư.

HĐXX nhấn mạnh chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ, các bị cáo đã coi thường pháp luật, hành xử côn đồ và gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm mất an ninh trật tự, gây hoang mang trong dư luận. Do đó, tòa quyết định tuyên án nghiêm khắc để răn đe.

Ngọc Trường