B.School ưu đãi học phí đến 50% cho cư dân

Hệ thống trường B.School áp dụng chương trình hỗ trợ học phí cho học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông trong mùa tuyển sinh năm nay.

Ngoài ra, học sinh còn có cơ hội nhận học bổng toàn phần 100% do Quỹ Hiếu học Bcons tài trợ. Theo đại diện B.School, trường áp dụng phương pháp giáo dục tiên tiến, theo triết lý "Học để biết, học để làm, học để thay đổi bản thân và góp phần thay đổi thế giới tốt đẹp hơn".

Học sinh sẽ học thông qua sự trải nghiệm và dự án, tăng cường bồi dưỡng tiếng Anh, công nghệ, STEAM (mô hình giáo dục liên ngành tích hợp 5 lĩnh vực Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật), Art (Nghệ thuật) và Mathematics (Toán học), hướng đến tập trung vào thực hành và tư duy sáng tạo).

Cơ sở 1 đặt tại khu đô thị Bcons City ở Phường Đông Hòa, TP HCM. Ảnh: B.School

Đối với học sinh trung học phổ thông, B.School triển khai chương trình đào tạo tích hợp học thuật, kỹ năng, ngoại ngữ và định hướng nghề nghiệp, xây dựng lộ trình phát triển từ lớp 10. Chương trình giúp học sinh vừa nắm vững kiến thức theo chuẩn Bộ Giáo dục, vừa phát triển kỹ năng mềm, ngoại ngữ và khả năng công nghệ.

Khu vực nhà ăn tại trường.

Nhà trường cũng chú trọng rèn luyện năng lực tự học và tư duy độc lập cho học sinh thông qua các hoạt động học tập gắn với thực tiễn. Song song đó, chương trình tăng cường tiếng Anh nhằm hỗ trợ học sinh tiếp cận tài liệu quốc tế và mở rộng cơ hội học tập sau khi tốt nghiệp.

Yếu tố công nghệ cũng được tích hợp trong quá trình học, theo hướng giúp học sinh làm quen với các công cụ hỗ trợ học tập và làm việc trong môi trường số. Ngoài ra, nội dung định hướng nghề nghiệp được triển khai từ lớp 10, giúp học sinh sớm xác định sở thích và lựa chọn lộ trình phù hợp.

Một góc trường B.school.

"Chúng tôi xây dựng chương trình không chỉ phục vụ kỳ thi, mà hướng đến việc giúp học sinh hiểu rõ năng lực bản thân và định hướng sau khi tốt nghiệp", ông Lê Bảo Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Bcons (đơn vị thành viên của Tập đoàn Bcons, chủ đầu tư B.School), cho biết.

Bên cạnh chương trình học, nhà trường tổ chức các hoạt động trải nghiệm nhằm hỗ trợ học sinh phát triển kỹ năng mềm và khả năng thích ứng. Như thông tin đại diện trường cho biết, B.School tiếp tục mở thêm cơ sở thứ hai để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn.

