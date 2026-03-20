B&M Y Sandal ra mắt cửa hàng tại Việt Nam

TP HCMB&M Y Sandal khai trương cửa hàng chính hãng tại trung tâm thương mại Takashimaya vào ngày 15/3, cung cấp dòng dép chạy bộ carbon độc quyền.

B&M (Best and Miracle) là thương hiệu dép chạy bộ từ Đài Loan (Trung Quốc) với biểu tượng hình cá sấu mẹ và con, tượng trưng cho sự bảo vệ, bền bỉ. Tại Việt Nam, B&M Y Sandal được phân phối thông qua hệ thống Sneaker Buzz, thuộc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phú Vỹ). Đơn vị đặt gian hàng tại trung tâm thương mại cao cấp Takashimaya nhằm khẳng định cam kết của nhà phân phối trong việc mang lại những sản phẩm dép Y Sandal chính hãng, chất lượng nhựa EVA đạt chuẩn quốc tế, bảo vệ sức khỏe bàn chân người Việt.

Dàn runner chuyên nghiệp hội ngộ tại sự kiện khai trương gian hàng B&M Y Sandal đầu tiên tại Takashimaya (TP HCM). Ảnh: B&M Y Sandal Việt Nam

Trong ngày khai trương, thương hiệu chào đón nhiều gương mặt có tiếng trong cộng đồng Runner Việt Nam như Trung Nguyên, Thành Trang, Sương Nguyễn, Suly Nguyễn. Bên cạnh đó, nữ runner Lê Thị Hằng, người vừa hoàn thành kỳ tích 365 ngày full marathon trong một năm đã trực tiếp chia sẻ về tầm quan trọng của việc tại sao lại lựa chọn dép chạy bộ Y Sandal đồng hành cho thử thách này.

"Chạy bộ mỗi ngày với đôi chân 'kén' giày, tôi hiểu một sản phẩm bảo vệ và hỗ trợ phục hồi tốt là nền tảng của sự bền bỉ. Tôi tìm thấy sự thấu hiểu từ những chi tiết nhỏ nhất của cơ học bàn chân từ B&M Y Sandal. Nếu không có người bạn đồng hành này, hành trình 365 ngày full marathon của tôi có lẽ đã không trọn vẹn", cô nhấn mạnh.

Runner Lê Thị Hằng tại sự kiện khai trương. Ảnh: B&M Y Sandal Việt Nam

Dép chạy bộ Y Sandal là dòng dép chạy bộ chuyên dụng dựa trên cơ học bàn chân, giúp đôi chân thông thoáng, tránh phồng rộp hay đen móng. Sản phẩm còn có khả năng thoát nước nhanh, thiết kế nguyên khối liền mạch, không đọng nước khi gặp mưa bất chợt, đồng thời, giải phóng bàn chân sau khi chạy bộ, phải đứng lâu, tập luyện cường độ cao, từ đó, hỗ trợ phục hồi cơ chân.

Điểm nhấn tại sự kiện khai trương là dòng dép chạy bộ Carbon (Y Sandal Carbon), sở hữu bộ đế hai lớp tích hợp tấm carbon siêu nhẹ dưới đế giúp tạo lực phản hồi mạnh mẽ, tăng tốc độ, đàn hồi và giữ ổn định tối ưu.

Cận cảnh dòng dép chạy bộ carbon - công nghệ hỗ trợ lực đẩy chuyên dụng. Ảnh: B&M Y Sandal Việt Nam

Ngoài ra, tại cửa hàng chính hãng, runner có thể tìm thấy hệ sinh thái sản phẩm đa dạng từ Y Sandal Taiwan, trong đó có dòng thi đấu - dép chạy marathon và trail chuyên dụng với độ bám đường cao từ công nghệ vỏ hàu; dòng luyện tập - dép chạy bộ cá sấu Heel Cover giúp cố định gót chân; dòng phục hồi - dép Y Sandal Recycle giúp thả lỏng cơ bàn chân sau vận động.

Khách hàng khi đến mua sắm sẽ được tư vấn theo kích thước bàn chân, đảm bảo đôi dép ôm khít, thoải mái để tránh chấn thương khi chạy bộ.

Nhật Lệ