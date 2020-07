AZ Property phân phối phân kỳ Wonderland của Novaworld Ho Tram

Sáng 2/7, AZ Property trở thành tổng đại lý phân phối các sản phẩm second home thuộc phân kỳ Wonderland - một trong 10 phân kỳ của tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí.

Ông Huỳnh Hoàng Thịnh - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phát triển Ðô thị AZ Property chia sẻ, với kinh nghiệm trong việc phân phối và đồng phát triển các sản phẩm bất động sản cao cấp, doanh nghiệp đánh giá phân kỳ Wonderland của NovaWorld Ho Tram là dự án mang giá trị gia tăng vững bền với vị trí trung tâm tại Hồ Tràm, chỉ cách TP HCM 90 phút di chuyển.

"Trong xu hướng hiện nay, khi khách hàng đang tìm kiếm những ngôi nhà nghỉ dưỡng đề cao yếu tố thiên nhiên, mang lại lợi ích cho sức khỏe; thì những sản phẩm second home tại Wonderland phát triển giữa địa thế rừng biển và chuỗi tiện ích hoàn chỉnh, sẽ dẫn dắt thị trường và kiến tạo nên phong cách nghỉ dưỡng mới", ông Thịnh nói.

Lấy cảm hứng từ những câu chuyện cổ tích phương Tây; phân kỳ Wonderland thuộc NovaWorld Ho Tram tái hiện thế giới đa sắc màu ngay tại Hồ Tràm với phong cách thiết kế ấn tượng, độc đáo mang âm hưởng của xứ sở thần tiên bên biển miền nhiệt đới.

Phân kỳ Wonderland - NovaWorld Ho Tram.

Tọa lạc tại vị trí trung tâm trong chuỗi tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí NovaWorld Ho Tram, phân kỳ Wonderland sở hữu "phiên bản giới hạn" các sản phẩm second home, dự kiến chỉ có khoảng 270 sản phẩm bao gồm biệt thự biển, nhà phố thương mại ven biển; cùng khu tiện ích vui chơi giải trí biển; khu lưu trú với cụm khách sạn 4 sao.

NovaWorld Ho Tram - tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí cao cấp với quy mô khoảng 1.000ha do Tập đoàn Novaland phát triển; trải dài theo cung đường ven biển 30km từ Lộc An đến Bình Châu. NovaWorld Ho Tram dự kiến chia khoảng hơn 10 phân kỳ phát triển, khai thác thế mạnh của thiên nhiên Hồ Tràm nguyên sơ, kết hợp hài hòa giữa địa thế rừng và biển liền kề, tạo nên chuỗi tiện ích du lịch giải trí đa dạng và trải nghiệm nghỉ dưỡng mới lạ, đẳng cấp. Mỗi phân kỳ được phát triển dựa trên một ý tưởng, một chủ đề xuyên suốt cùng chuỗi tiện ích đa dạng.

Lễ ký kết diễn ra sáng 2/7.

Với lợi thế từ sự am hiểu sâu sắc về thị trường; vững mạnh về chuyên môn của lãnh đạo cùng đội ngũ chuyên viên AZ Property Group, sẽ đem đến cho khách hàng những sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp một cách hiệu quả nhất; đáp ứng kịp thời xu hướng sở hữu ngôi nhà thứ hai (second home) cùng nhu cầu du lịch trải nghiệm, nghỉ dưỡng an toàn.

Bảo An