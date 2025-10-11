Avianca Cargo mở thêm đường bay chở hàng đến Maastricht

ColombiaHãng vận tải hàng hóa Colombia mở rộng khai thác tại sân bay Maastricht Aachen (Hà Lan) với hai chuyến bay mới phục vụ thị trường hoa và thời trang châu Âu.

Hãng hàng không Avianca Cargo (Colombia) vừa bổ sung hai chuyến bay chở hàng mỗi tuần đến sân bay Maastricht Aachen (Hà Lan), nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hoa tươi từ Nam Mỹ sang châu Âu.

Đường bay mới nằm trong vòng khai thác Quito (Ecuador) - Miami (Mỹ) - Maastricht (Hà Lan) - Zaragoza (Tây Ban Nha), sử dụng máy bay Airbus A330 chuyên chở hàng hóa, với tải trọng tối đa khoảng 61 tấn. Dịch vụ này sẽ đưa hoa từ Nam Mỹ sang châu Âu, đồng thời vận chuyển hàng may mặc cho một chuỗi thời trang lớn tại thị trường châu Âu.

"Tháng 10 này, chúng tôi sẽ bắt đầu vận chuyển hàng từ Mỹ Latinh đến Maastricht - một điểm kết nối quan trọng. Chúng tôi kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng tại trung tâm chiến lược này", bà María Ximena Marín Morales, Giám đốc truyền thông khối kinh doanh của Avianca Cargo, cho biết.

Hình ảnh tại sân bay Maastricht Aachen, Hà Lan). Ảnh: Sân bay Maastricht Aachen

Động thái này nối tiếp chuỗi thành công gần đây của sân bay Maastricht Aachen trong việc thu hút thêm các hãng hàng hóa. Trước đó, hãng My Freighter (Uzbekistan) đã mở tuyến bay bằng Boeing 767-300 với tần suất hai chuyến mỗi tuần, kết nối Thượng Hải (Trung Quốc) - Tashkent (Uzbekistan) - Almaty (Kazakhstan) - Maastricht (Hà Lan).

"Chúng tôi tự hào khi sau My Freighter, Avianca Cargo cũng lựa chọn Maastricht Aachen Airport. Mỗi đường bay mới đều giúp gia tăng khả năng kết nối quốc tế của sân bay", ông Dean Boljuncic, Trưởng bộ phận phát triển thương mại của sân bay Maastricht Aachen, chia sẻ.

Trong 8 tháng đầu năm, sản lượng hàng hóa qua sân bay này đã tăng 25% so với cùng kỳ năm trước, nhờ vào sự mở rộng hoạt động của Turkish Cargo (Thổ Nhĩ Kỳ), Emirates SkyCargo (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất), cùng sự hiện diện của Ethiopian Cargo (Ethiopia).

Avianca Cargo là hãng vận tải hàng hóa trực thuộc Avianca Airlines – hãng hàng không quốc gia của Colombia, có trụ sở tại Bogotá. Với đội bay chuyên dụng gồm Airbus A330F và mạng lưới trải rộng khắp châu Mỹ và châu Âu, Avianca Cargo là một trong những nhà vận chuyển hóa lớn nhất từ Nam Mỹ đến các thị trường quốc tế.

Hải My (Theo AirCargo News)