'Avatar 3' tung trailer xung đột giữa các tộc Na'vi

Trailer "Avatar: Fire and Ash" hé lộ căng thẳng giữa tộc Omaticaya và Ash People ở mặt trăng Pandora, đẩy gia đình Jake Sully vào cuộc chiến.

Trailer 'Avatar 3' (2) Trailer "Avatar: Fire and Ash" (Avatar: Lửa và tro tàn), sẽ ra mắt trong nước ngày 19/12. Video: Disney Vietnam

Trong đoạn giới thiệu phát hành hôm 25/9, câu chuyện theo chân gia đình cựu lính thủy đánh bộ Jake Sully (Sam Worthington) và chiến binh Neytiri (Zoe Saldaña). Khi cả nhà vẫn chưa nguôi nỗi đau mất đi người con trai cả Neteyam, một xung đột mới lại bùng nổ với sự xuất hiện của bộ tộc hiếu chiến mang tên Người Tro (Ash People), do Varang (Oona Chaplin đóng) làm thủ lĩnh.

Người Tro sống dựa vào lửa nhưng nơi ở bị tàn phá nghiêm trọng do cháy rừng, khiến họ mất niềm tin vào Eywa - vị thần của người Na'vi. Nỗi phẫn uất khiến Varang trở nên hung hãn và quyết định liên minh kẻ thù của Jake Sully là Quaritch. Để đối đầu hiểm họa, Jake Sully buộc phải tìm cách đoàn kết các tộc Omaticaya, Metkayina chống lại kẻ thù, giữ sự cân bằng trên Pandora.

Các phân đoạn sử dụng kỹ xảo hình ảnh CGI, kết hợp ánh sáng và màu sắc làm nổi bật chủ đề xung đột và sinh tồn. Nhiều cảnh quay giới thiệu các vùng đất mới của Pandora với địa hình núi lửa, rừng rậm. Tạo hình của các tộc người có sự khác biệt, phảng phất nét tính cách của họ. Varang nổi bật với đôi mắt sắc lạnh cùng trang phục mang gam màu đỏ. Gia đình Sully và tộc Omaticaya vẫn giữ gam màu xanh lam, trang sức lấy cảm hứng từ lá cây, dây leo.

Tạo hình nhân vật Varang (Oona Chaplin đóng) trong phim. Ảnh: Disney Studios

Dàn diễn viên của dự án gồm Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Kate Winslet cùng nhiều gương mặt trẻ như Britain Dalton, Jamie Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Jack Champion. Trước thềm ra mắt Fire and Ash, hãng phim sẽ chiếu lại The Way of Water toàn thế giới trong một tuần, vào ngày 3/10.

Theo đạo diễn, phần mới ưu tiên khai thác mạch truyện, tâm lý nhân vật hơn là chú trọng kỹ xảo hình ảnh. Trên tạp chí GQ, ông nói: "Khán giả sẽ được thấy những nền văn hóa và sinh vật mới, đúng như những gì họ kỳ vọng ở Avatar. Tuy nhiên, ý tưởng cốt lõi của loạt phim này là bộ tộc Na'vi. Bên cạnh đó, sẽ có những nhân vật mới xuất hiện, từ phần ba sang phần tư và cuối cùng là phần năm. Câu chuyện được xây dựng hoành tráng".

Ra mắt năm 2009, Avatar vượt Titanic trở thành phim điện ảnh ăn khách nhất mọi thời. Phim mở ra cuộc cách mạng trong công nghệ 3D trên màn ảnh rộng. 13 năm qua, Cameron không đạo diễn phim điện ảnh nào mà dành nhiều thời gian nghiên cứu công nghệ và chuẩn bị kịch bản cho các phần kế tiếp. Phần hai Avatar: The Way of Water (2022) đạt doanh thu khoảng 2,3 tỷ USD toàn cầu và thắng Oscar Kỹ xảo hình ảnh năm 2023.

Trailer Avatar: The Way of Water Trailer "Avatar: The Way of Water". Video: Disney Studios

The Way of Water và Fire and Ash đều do Cameron, Rick Jaffa và Amanda Silver biên kịch. Ban đầu, êkíp dự định làm một dự án, nhưng Cameron cho rằng có nhiều chi tiết hay nên chia câu chuyện thành hai phần. Phần bốn dự kiến phát hành ngày 21/12/2029 và tập cuối Avatar 5 lên lịch vào ngày 19/12/2031.

Quế Chi (theo The Wrap)