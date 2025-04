'Avatar 3' tung những cảnh quay đầu tiên

MỹÊkíp "Avatar: Fire and Ash" giới thiệu hai bộ tộc mới trên hành tinh Pandora, mở rộng bối cảnh giả tưởng và xung đột giữa các chủng loài.

Theo Variety hôm 3/4, tại CinemaCon - sự kiện thường niên của ngành công nghiệp Hollywood ở Las Vegas, diễn viên Zoe Saldaña - đóng công chúa Neytiri của người Na'vi - giới thiệu phần ba. Bộ tộc mới gồm Thương nhân Gió (Wind Traders), cưỡi những sinh vật bay trên bầu trời, và kẻ thù của họ - Người Lửa (Ash People), cưỡi sinh vật bay Ikran.

Khi trận chiến nổ ra, một người Na'vi tử trận vì trúng mũi tên lửa. Nhân vật Jake Sully (Sam Worthington) - người lính Trái Đất kết hôn Neytiri - nói: "Chúng ta không thể sống với lòng thù hận này được, em yêu". Đoạn video cũng cho thấy nhiều cảnh gia đình Jake Sully gặp nguy hiểm.

Theo EW, đoạn giới thiệu chỉ dành riêng cho chương trình. Khán giả toàn cầu phải đợi đến khi nhà phát hành công chiếu rộng rãi. Đạo diễn James Cameron vắng mặt do đang ở New Zealand hoàn thiện phần ba.

Bản vẽ ý tưởng "Avatar: Fire and Ash" của nhà thiết kế Zachary Berger. Ảnh: 20th Century Studios

Trong cuộc phỏng vấn tại sự kiện D23 của hãng Disney năm 2024, Cameron cho biết trong tên phim Fire and Ash (Lửa và tro), "lửa" tượng trưng cho thù hận, giận dữ và bạo lực, trong khi "tro" là kết quả tất yếu, đại diện sự đau buồn và mất mát. Cameron nhấn mạnh phần ba đào sâu bạo lực, mâu thuẫn của các bộ tộc, tạo thành vòng xoáy không có hồi kết.

Theo đạo diễn, phần mới không tập trung vào hiệu ứng hình ảnh, công nghệ VFX mà ưu tiên khai thác mạch truyện, tâm lý nhận vật. Trên tạp chí GQ, ông nói: "Khán giả sẽ được thấy những nền văn hóa và sinh vật mới, đúng như những gì họ kỳ vọng ở Avatar. Tuy nhiên, ý tưởng cốt lõi của loạt phim này là bộ tộc Na'vi. Bên cạnh đó, sẽ có những nhân vật mới xuất hiện, từ phần ba sang phần tư và cuối cùng là phần năm. Toàn bộ câu chuyện được xây dựng hoành tráng".

Ra mắt năm 2009, Avatar vượt Titanic trở thành phim điện ảnh ăn khách nhất mọi thời. Phim mở ra cuộc cách mạng trong công nghệ 3D trên màn ảnh rộng. 13 năm qua, Cameron không đạo diễn phim điện ảnh nào mà dành nhiều thời gian nghiên cứu công nghệ và chuẩn bị kịch bản cho các phần kế của Avatar.

Trailer Avatar: The Way of Water Trailer phần hai "Avatar: The Way of Water". Video: 20th Century Studios

Avatar: Fire and Ash diễn ra sau phần hai The Way of Water, mô tả xung đột giữa người Na'vi và Cơ quan Phát triển tài nguyên (RDA). Sau cái chết của con trai Neteyam, gia đình Sully tìm nơi ẩn náu với bộ tộc Metkayina sống dưới nước, chiến đấu chống lại RDA và Người Lửa.

The Way of Water và Fire and Ash đều do Cameron, Rick Jaffa và Amanda Silver viết kịch bản. Ban đầu, êkíp dự định làm một dự án, nhưng Cameron cho rằng có nhiều chi tiết hay nên chia câu chuyện thành hai phần. Phần bốn dự kiến phát hành ngày 21/12/2029 và tập cuối Avatar 5 lên lịch vào ngày 19/12/2031.

Quế Chi (theo Variety, Entertainment Weekly)