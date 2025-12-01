'Avatar 3' cùng loạt phim Việt ra rạp cuối năm

Bom tấn "Avatar 3" cùng phim "Hoàng tử quỷ", "Nhà hai chủ" hứa hẹn thu hút doanh thu phòng vé trong nước dịp cuối năm.

Tháng 12, phòng vé trong nước chào đón bom tấn Avatar 3, được kỳ vọng gây sốt nhờ hiệu ứng hình ảnh hoành tráng và câu chuyện nối tiếp thành công của hai phần trước. Ngoài ra, khán giả có nhiều lựa chọn ở thể loại kinh dị, tâm lý và hành động với phim Đài Loan 96 phút sinh tử, tác phẩm Hollywood Năm đêm kinh hoàng 2 (Five Nights at Freddy's 2) và Em sẽ khử anh (Die My Love).

Avatar 3: Lửa và tro tàn

Trailer 'Avatar 3' (Avatar: Fire and Ash) Trailer "Avatar: Fire and Ash". Video: Disney Vietnam

Khởi chiếu: 19/12

Thể loại: Hành động, khoa học viễn tưởng

Câu chuyện của đạo diễn James Cameron nối tiếp mạch truyện về gia đình Jake Sully và Neytiri. Khi nỗi đau mất con trai cả Neteyam chưa nguôi ngoai, họ phải đối mặt bộ tộc hiếu chiến Người Tro do Varang dẫn đầu. Sau khi vùng đất bị cháy rừng tàn phá, Người Tro mất niềm tin vào vị thần Eywa, khiến Varang trở nên cực đoan và bắt tay với Quaritch, kẻ thù của Jake Sully. Trước hiểm họa mới, Jake buộc phải tìm cách gắn kết các tộc Omaticaya và Metkayina để giữ gìn hòa bình cho Pandora.

96 phút sinh tử

Trailer '96 phút sinh tử' Trailer "96 phút sinh tử", phim được phổ biến đến người xem từ đủ 16 tuổi trở lên (16+). Video: CGV

Khởi chiếu: 5/12

Thể loại: Hành động, tình cảm

Tác phẩm của đạo diễn Hồng Tử Huyên theo chân nữ cảnh sát Huỳnh Hân và chồng cô - cựu chuyên gia gỡ bom Tống Khang Nhân - khi họ phát hiện một quả bom được cài trên chuyến tàu cao tốc. Tình thế căng thẳng khi có sự tính toán từ kẻ khủng bố, buộc Khang Nhân chạy đua với thời gian để ngăn tình huống ba năm trước lặp lại.

Five Nights At Freddy's 2 (Năm đêm kinh hoàng 2)

Trailer 'Five Nights At Freddy's 2' Trailer "Five Nights At Freddy's 2". Video: CGV

Khởi chiếu: 5/12

Thể loại: Giật gân

Phim do Emma Tammi thực hiện, lấy bối cảnh một năm sau sự kiện của phần đầu khi nhân vật Abby Schmidt kết nối với những người bạn robot Freddy, Bonnie, Chica và Foxy tại tiệm pizza Freddy Fazbear. Tác phẩm khai thác những sự kiện kinh dị và bí ẩn liên quan đến nguồn gốc của Freddy Fazbear's Pizza, mở ra các tình tiết mới về những thảm kịch siêu nhiên và quá khứ của nơi này.

Die, My Love (Em sẽ khử anh)

Trailer 'Die, My Love' Trailer "Die, My Love", phim được phổ biến đến người xem từ đủ 18 tuổi trở lên (18+). Video: Aeon Beta

Khởi chiếu: 12/12

Thể loại: Hài, kinh dị

Tác phẩm do Lynne Ramsay đạo diễn, được đề cử giải Cành Cọ Vàng Liên hoan phim Cannes 2025, với sự tham gia của Jennifer Lawrence và Robert Pattinson. Phim xoay quanh Grace và Jackson, đôi vợ chồng trẻ rời New York để chuyển về căn nhà thừa kế tại vùng quê. Trong không gian biệt lập, Grace phải vật lộn trầm cảm sau sinh và nỗ lực tìm lại bản thân trong vai trò người mẹ. Khi thực tại dần trở nên hỗn loạn, trí tưởng tượng lẫn sức sống bên trong giúp cô khám phá con người thật.

Hoàng tử quỷ

Poster "Hoàng tử quỷ", phim được phổ biến đến người xem từ đủ 18 tuổi trở lên (18+). Ảnh: CJ ENM

Khởi chiếu: 5/12

Thể loại: Kinh dị

Tác phẩm của đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân lấy cảm hứng tiểu thuyết Lý triều dị truyện (tác giả Phan Cuồng). Ca sĩ Anh Tú đóng nhân vật tên Thân Đức, mang dòng máu nửa người nửa quỷ, muốn giải thoát Quỷ Xương Cuồng khỏi Ải mắt người để khôi phục Xương Cuồng Giáo. Để hoàn thành kế hoạch, hắn cần tìm Du hồn giả và Bạch hổ nguyên âm. Thân Đức giả dạng thành lang y, đến làng Hủi với lý do chữa bệnh cứu người, nhưng chạm trán trưởng làng Lỗ Đạt. Những sự kiện kỳ bí xảy ra tại ngôi làng khiến quá trình thực hiện mục tiêu của Thân Đức trở nên phức tạp.

Nhà hai chủ

Poster "Nhà hai chủ". Ảnh: Galaxy Studio

Khởi chiếu: 26/12

Thể loại: Kinh dị

Bộ phim do Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu đạo diễn, lấy cảm hứng từ truyền thuyết tâm linh về ngày Tam nương (ngày không may mắn, kiêng kỵ). Gia đình nhân vật Mai (Trâm Anh) chuyển đến một ngôi nhà giá rẻ, bất chấp những tin đồn về sự kỳ lạ. Sau khi dọn vào, họ liên tục gặp những hiện tượng kỳ lạ, dấy lên câu hỏi về sự tồn tại của "năng lượng song song" giữa thế giới thực và thế giới siêu hình.

Thế hệ kỳ tích

Trailer 'Thế hệ kỳ tích' (Bà đừng buồn con) Trailer "Thế hệ kỳ tích" (tên cũ "Bà đừng buồn con"). Video: Đoàn phim cung cấp

Khởi chiếu: 12/12

Thể loại: Gia đình, chính kịch

Phim của đạo diễn Hoàng Nam, kể về chàng sinh viên Tiến (Trần Tú) nuôi khát vọng tạo ra một trò chơi điện tử mang tầm quốc tế, đối mặt nhiều sự nghi ngờ và thất bại trong hành trình khởi nghiệp. Suốt chặng đường ấy, tình yêu và niềm tin của người bà (NSND Thanh Hoa) trở thành nguồn động lực giúp anh kiên trì theo đuổi ước mơ.

Anh trai tôi là khủng long

Teaser 'Anh trai tôi là khủng long' Teaser "Anh trai tôi là khủng long". Video: Pops Anime

Khởi chiếu: 12/12

Thể loại: Hoạt hình, thần thoại

Tác phẩm do Nam Đoàn và Hậu Nguyễn chỉ đạo, kể về quá trình của nhân vật Phong và Nghi khi phải đối đầu với kẻ thù nguy hiểm Hades, sinh vật có sức mạnh hủy diệt. Trong nỗ lực cuối cùng cứu lấy nhân loại, phiên bản tương lai của Phong đánh lừa Hades để lấy lại lõi năng lượng và mở cổng thời gian, đưa cả hai trở về Trái Đất 100 năm trước, thời điểm dịch bệnh Prims chuẩn bị bùng phát. Họ tìm đến một vị giáo sư, người duy nhất có thể giúp ngăn chặn thảm họa trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát.

The King of Kings (Vua của các vua)

Trailer 'The King of Kings' (Vua của các vua) Trailer "The King of Kings". Video: CGV

Khởi chiếu: 12/12

Thể loại: Hoạt hình, gia đình

Phim do đạo diễn Seong-ho Jang thực hiện, tái hiện câu chuyện từ Kinh Thánh bằng ngôn ngữ hình ảnh hiện đại. Kịch bản lấy bối cảnh tác giả người Anh Charles Dickens bị gián đoạn buổi đọc truyện khi con trai Walter gây ồn ào, nên ông quyết định kể cho cậu nghe câu chuyện về Chúa Jesus. Khi nghe, Walter tưởng tượng cậu bước vào hành trình cùng Chúa, chứng kiến từ đêm Giáng Sinh đến các phép lạ và khổ nạn. Cậu gặp khó khăn khi hiểu ý nghĩa sự hy sinh của Chúa, nhưng dần cảm nhận giá trị tình yêu và sự cứu rỗi.

Scarlet

Trailer 'Scarlet' Trailer "Scarlet". Video: Sony Pictures Vietnam

Khởi chiếu: 12/12

Thể loại: Hoạt hình, tình cảm

Tác phẩm của đạo diễn Mamoru Hosoda kể về công chúa thời trung cổ tên Scarlet, đau buồn sau cái chết của cha. Cô lạc vào một vùng đất lạ, gặp một chàng trai từ thời hiện đại, giúp cô hồi phục vết thương và nhìn thấy viễn cảnh khác về tương lai. Khi gặp lại kẻ gây ra bi kịch, Scarlet phải đưa ra quyết định giữa trả thù hay tìm cuộc sống mới.

Jujutsu Kaisen: Execution (Chú thuật hồi chiến: Biến cố Shibuya - Tử diệt hồi du)

Trailer 'Jujutsu Kaisen: Execution' (Chú thuật hồi chiến: Biến cố Shibuya - Tử diệt hồi du) Trailer "Jujutsu Kaisen: Execution". Video: Toho

Khởi chiếu: 5/12

Thể loại: Hoạt hình

Phim do Shouta Goshozono thực hiện, ghi dấu cuộc tấn công của Kenjaku và nhóm chú linh nhằm phong ấn Gojo trong Ngục Môn Cương, dẫn đến việc thành phố Tokyo gần như sụp đổ. Tác phẩm cũng tiết lộ những bí mật của các nhân vật, đồng thời mở ra trò chơi sinh tử.

The SpongeBob Movie: Search for SquarePants (Spongebob: Lời nguyền hải tặc)

Trailer 'The SpongeBob Movie: Search for SquarePants' Trailer "The SpongeBob Movie: Search for SquarePants". Video: Paramount Animation

Khởi chiếu: 26/12

Thể loại: Hoạt hình, phiêu lưu

Tác phẩm của đạo diễn Derek Drymon có phần hình ảnh 3D kết hợp người đóng (live-action). Để chứng minh lòng dũng cảm, SpongeBob tìm tới thế giới Underworld - vùng nước sâu thẳm nhất đại dương - lấy "chứng nhận hải tặc". Tại đây, cậu chiến đấu với hồn ma của Người Hà Lan bay và khám phá những bí ẩn dưới biển.

Cô hầu gái

Diễn viên Sydney Sweeney (phải) và Amanda Seyfried trong phim "The Housemaid". Ảnh: Lionsgate

Khởi chiếu: 26/12

Thể loại: Giật gân

Dự án của đạo diễn Paul Feig dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Freida McFadden xuất bản năm 2022, về cô gái Millie (Sydney Sweeney) nhận công việc bảo mẫu cho đôi vợ chồng giàu có Nina (Amanda Seyfried) và Andrew (Brandon Sklener). Khi bắt đầu cuộc sống mới, cô nhận ra đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng lại ẩn chứa những bí mật đen tối.

Cát Tiên