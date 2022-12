Bom tấn "Avatar 2" vượt mốc 700 triệu USD sau một tuần công chiếu, doanh thu được dự đoán kém kỳ vọng vì ảnh hưởng bão tuyết ở Mỹ.

Hôm 24/12, tác phẩm thu về 19,5 triệu USD, giữ vững ngôi đầu trong bảng xếp hạng các phim ăn khách nhất tại thị trường Bắc Mỹ. Tổng doanh thu toàn cầu của Avatar: The Way of Water đạt 715,2 triệu USD. Giới chuyên gia dự đoán bom tấn của James Cameron sẽ thu về 81 triệu USD trong bốn ngày nghỉ lễ Giáng Sinh.

Trailer chính của 'Avatar 2' Trailer phim "Avatar 2". Video: 20th Century

Theo trang The Wrap, doanh thu của Avatar 2 sẽ chịu ảnh hưởng vì tình trạng bão tuyết diễn biến phức tạp ở Mỹ. Giới chức Mỹ ước tính khoảng 60% dân số nước này đã nhận được khuyến cáo hoặc cảnh báo về mối nguy hiểm trong đợt bão tuyết, rét cuối năm. Các phim công chiếu dịp Noel tại Bắc Mỹ - như Puss in Boots: The Last Wish, Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody - cũng được ước tính có màn ra mắt kém kỳ vọng vì thời tiết xấu.

Tại Việt Nam, Avatar 2 hiện đạt doanh thu 160 tỷ đồng, đứng đầu phòng vé sau hơn một tuần ra mắt. Phim bỏ xa hai tác phẩm Việt ra mắt hôm 23/12 - Đảo độc đắc (4,8 tỷ đồng), Thanh Sói (4,3 tỷ đồng).

Phim nhận được đánh giá cao từ số đông khán giả. Tác phẩm được chấm điểm A thông qua khảo sát của công ty nghiên cứu Cinema Score. Tại Trung Quốc, phim được chấm 9,3 điểm trên Maoyan và 8,4 trên Douban - hai diễn đàn phim hàng đầu của quốc gia này. Tuy nhiên, tác phẩm hiện chỉ nhận điểm tươi 77% từ giới phê bình trên Rotten Tomatoes.

Phần hai bắt đầu với bối cảnh nhiều năm sau phần một, khi biến cố xảy ra với gia đình Jake Sully (Sam Worthington) và Neytiri (Zoe Saldana). Ảnh: 20th Century

Avatar 2 được ví như canh bạc tỷ USD của James Cameron. Ông từng nói dự án cần vào top ba hoặc bốn phim ăn khách mọi thời mới hòa vốn, tức phải vượt mốc doanh thu khoảng hai tỷ USD để bắt đầu sinh lời. Nhà làm phim Canada bắt tay vào dự án năm 2010, ngay sau khi phần một trở thành phim ăn khách nhất mọi thời tại rạp.

Kịch bản nối tiếp câu chuyện của phần một năm 2009, kể về Jake Sully (Sam Worthington) và Neytiri (Zoe Saldana) xây dựng gia đình mới ở Pandora. Họ hạnh phúc với bốn con, trong đó có cô bé Kiri (Sigourney Weaver) - con gái của tiến sĩ quá cố Grace Augustine. Tuy nhiên, cuộc sống yên bình không kéo dài khi con người quay trở lại để báo thù.

Mai Nhật