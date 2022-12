'Avatar 2' nhận đề cử phim hay nhất Quả Cầu Vàng

MỹBom tấn "Avatar: The Way of Water" nhận đề cử phim hay nhất năm của Quả Cầu Vàng dù chưa ra rạp.

Tối 12/12, Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood (HFPA) công bố danh sách đề cử trong buổi lễ do diễn viên Mayan Lopez và Selenis Leyva dẫn chương trình. Ở hạng mục "Phim chính kịch hay nhất năm", bom tấn Avatar: The Way of Water góp mặt cùng Elvis, The Fabelmans, TAR và Top Gun: Maverick. Đạo diễn James Cameron cũng nhận đề cử ở hạng mục đạo diễn xuất sắc.

Trailer Avatar 2 Trailer "Avatar 2". Video: Galaxy Links

Phần hai của Avatar phát hành giữa tháng 12, cách 13 năm so với phần đầu. Ba phần tiếp theo cũng được lên kế hoạch sản xuất, dự kiến ra mắt lần lượt vào các năm 2024, 2026 và 2028. Dự án tốn thời gian cho các đúp quay dưới nước cũng như công nghệ motion-capture (diễn viên diễn với các thiết bị ghi nhận chuyển động gắn trên cơ thể, sau đó cử động, biểu cảm của họ sẽ được kết hợp kỹ xảo để tạo ra cảnh phim).

Theo Variety, sau buổi công chiếu ở London (Anh) cuối tuần trước, một số nhà phê bình cho biết choáng ngợp trước chất lượng bộ phim. Đa phần các bài đánh giá đầu tiên khen ngợi phần hai hoành tráng và nhiều cảm xúc hơn. Nhà phê bình Erik Davis cho biết: "Thật vui khi có thể nói Avatar 2 là một kiệt tác. Hoành tráng, hấp dẫn và giàu cảm xúc hơn phần một. Bộ phim đẹp mắt, có chiều sâu và thu hút. Đây là đỉnh cao của nghệ thuật kể chuyện và làm phim".

* Danh sách đề cử Quả Cầu Vàng 2023

The Banshees of Inisherin của đạo diễn Martin McDonagh dẫn đầu danh sách Quả Cầu Vàng 2023 mảng điện ảnh với tám đề cử. Tác phẩm lấy bối cảnh một hòn đảo giả tưởng ở Ireland thập niên 1920. Kịch bản xoay quanh hai người bạn thân lâu năm, bỗng một ngày quyết định chấm dứt mối quan hệ. Padraic (Colin Farrell đóng) cố gắng tìm cách hàn gắn nhưng chỉ khiến Colm (Brendan Gleeson) càng thêm quyết tâm bỏ đi. Tình bạn đẹp thuở nào dần trở thành cơn ác mộng với cả hai khi những bí mật được phanh phui. Tác phẩm gây tiếng vang khi ra mắt tại Liên hoan phim Venice hồi tháng 9, giành giải nam chính cho Farrell và kịch bản xuất sắc.

Hình ảnh trong "The Banshees of Inisherin". Ảnh: Venice Film Festival

Ở hạng mục truyền hình, các dự án đình đám Better Call Saul, The Crown, House of the Dragon, Ozark, Severance tranh giải "Series chính kịch hay nhất". Các phim Abbott Elementary, The Bear, Hacks, Only Murders in the Building, Wednesday nhận đề cử "Series hài hoặc âm nhạc hay nhất".

Quả Cầu Vàng do HFPA sáng lập năm 1944, là giải thưởng thu hút đông khán giả thứ ba tại Mỹ, sau Oscar và Grammy. Ban giám khảo là các thành viên của HFPA, đến từ các tờ báo của khoảng 55 quốc gia. Những năm gần đây, giải bị tẩy chay vì không có thành viên da màu trong ban giám khảo. HFPA cho biết hội đã nỗ lực thay đổi và tuyển thêm 21 thành viên mới trong năm qua. Lễ trao giải lần 80 sẽ diễn ra ngày 10/1/2023 tại khách sạn Beverly Hilton, Los Angeles.

Đạt Phan