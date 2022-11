'Avatar 2' hé lộ cuộc chiến dưới đại dương

Bom tấn "Avatar 2" của James Cameron tung các đại cảnh giới thiệu cuộc chiến bảo vệ đại dương của chủng tộc Navi.

Trailer chính của 'Avatar 2' Trailer "Avatar 2" ra mắt tối 2/11. Video: 20th Century Studios

Trailer bắt đầu với giai điệu I see you - do cố soạn giả James Horner viết cho phần một (năm 2009). Câu chuyện của phần hai được hé lộ với hình ảnh công chúa Neytiri (Zoe Saldana đóng) giương cung tên giữa khu rừng. Trong phim mới, Neytiri mang bầu với Jake Sully (Sam Worthington đóng) - chàng trai Trái đất từng cùng cô sát cánh bảo vệ hành tinh Pandora. Con gái họ - Kiri - ưa khám phá những điều mới lạ, được cha mẹ truyền dạy kỹ năng sinh tồn. Tuy nhiên, chiến tranh của tộc Navi với loài người tiếp tục nổ ra, lần này là giữa đại dương.

Sau đó, các loài sinh vật dưới nước ở Pandora tham gia vào cuộc chiến bảo vệ hành tinh. Tonowari - thủ lĩnh của thủy tộc Metkayina - nói với Lo'ak (con trai út của Jake Sully và Neytiri): "Chúng tôi không thể để cậu đem cuộc chiến của cậu tới đây", ngụ ý cho những diễn biến căng thẳng giữa người Navi và thủy tộc Metkayina. Sự khốc liệt của cuộc chiến thể hiện qua cảnh Neytiri nghẹn ngào: "Đây là nhà của chúng ta", và được Jake Sully động viên: "Anh cần em ở bên anh và thật mạnh mẽ".

Công chúa Neytiri (trái) và Jake Sully trở lại trong phần hai. Ảnh: 20th Century Studios

Minh tinh Kate Winslet - vai Ronal, vợ của thủ lĩnh Tonowari, đóng vai trò then chốt trong phim - cũng xuất hiện ở trailer. Trong cuộc phỏng vấn với Hollywood Reporter, Kate Winslet tiết lộ James Cameron có nhiều yêu cầu thể chất với các diễn viên. Cô phải tập để nín thở được hơn bảy phút cho cảnh quay dưới nước.

Phần hai của Avatar dự kiến phát hành tháng 12, cách 13 năm so với phần đầu. Trong trường quay, đội ngũ sản xuất thiết kế một bể nước chứa 900.000 gallon có thể mô phỏng chuyển động của đại dương. Phần lớn cảnh quay được thực hiện tại đây. Các diễn viên đều mặc bộ đồ bắt chuyển động nhằm áp dụng công nghệ motion-capture. Từ đó, nhà làm phim có thể ghi lại chính xác từng hành động và biểu cảm của mỗi người. Ba phần tiếp theo cũng được lên kế hoạch sản xuất, dự kiến ra mắt lần lượt vào các năm 2024, 2026 và 2028. Chi phí bốn phần khoảng một tỷ USD.

Poster phim "Avatar: The way of water". Ảnh: Galaxy Links

Ra mắt năm 2009, Avatar vượt Titanic trở thành phim điện ảnh ăn khách nhất mọi thời. Phim thu về 2,8 tỷ USD toàn cầu và mở ra cuộc cách mạng trong công nghệ 3D trên màn ảnh rộng. Trong 13 năm qua, Cameron không đạo diễn phim điện ảnh nào mà dành nhiều thời gian nghiên cứu công nghệ và chuẩn bị kịch bản cho các phần kế của Avatar.

Mai Nhật