Ava Center ra mắt căn hộ 'cá nhân hóa'

TP HCMAva Center giới thiệu dòng căn hộ "Touchable Home" (cá nhân hóa), hút hơn 1.000 chuyên viên kinh doanh và 30 đại lý phân phối, tại buổi ra mắt chiều 8/9.

Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn thực cảnh New Vibe City (Thành phố bừng sức sống), tái hiện trải nghiệm không gian sống thiết kế theo nhu cầu và phong cách riêng của từng chủ nhân.

Sự kiện kickoff Ava Center ghi dấu với sự hiện diện của đông đảo các đại lý phân phối chiến lược. Ảnh: Ava Center

Không gian tái hiện trong màn diễn thực cảnh đi theo mô hình Touchable Home được chủ đầu tư - Tập đoàn Ava, lần đầu tiên đưa vào dự án Ava Center. Mô hình này hướng đến ba giá trị: xây dựng không gian sống cao cấp, phát triển hệ tiện ích toàn diện, bàn giao nội thất hoàn thiện nhưng vẫn cho phép tùy chỉnh theo gu thẩm mỹ và cá tính riêng.

"Ngoài không gian sống cá nhân hóa, Ava Center được định vị như một all-round city - thành phố toàn mỹ, đa dạng trải nghiệm cho cư dân", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Dự án được quy hoạch theo mô hình đô thị hiện đại, sở hữu 36 tiện ích như: công viên thú cưng Pet-Topia, phòng khám gia đình Family Doctor 24/7, trường mầm non quốc tế Ava-Edu, rạp phim ngoài trời Sky Nema, khu thể thao đa năng, vườn cảnh quan và không gian sinh hoạt cộng đồng. Theo đại diện chủ đầu tư, những yếu tố này giúp cư dân tận hưởng cuộc sống toàn diện, tiện nghi và gắn kết.

Phối cảnh Ava Center ngay mặt tiền đường Thủ Khoa Huân, ngã tư Hòa Lân (TP HCM). Ảnh: Ava Center

Ava Center tọa lạc tại mặt tiền đường Thủ Khoa Huân, ngay ngã tư Hòa Lân (phường Thuận Giao, TP HCM - trước đây là phường Thuận Giao, TP Thuận An, Bình Dương) giúp dự án hưởng nhiều lợi thế hạ tầng kết nối và tiềm năng phát triển. Từ đây, cư dân kết nối nhanh đến Quốc lộ 13 và cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành; 5 phút đến Aeon Mall Canary.

Trên quy mô 7.342,9 m2, với mật độ xây dựng 34,5%, dự án được quy hoạch thành hai khối công trình. Block A cao 40 tầng với hai tầng hầm cung cấp 845 căn hộ cao cấp và block B cao 6 tầng dành cho khu thương mại, dịch vụ và sinh hoạt cộng đồng.

Hơn 1.000 chuyên viên kinh doanh góp mặt tại sự kiện ra quân dự án. Ảnh: Ava Center

Tại sự kiện, Nest Realty - đơn vị phát triển dự án đã trực tiếp trao bằng chứng nhận đơn vị phân phối F1 cho các đại lý phân phối như: BamLand, QS Land, Send Land, Đông Á Housing, Rio 5S... Theo chủ đầu tư, sự góp mặt của 1.000 chuyên viên kinh doanh cùng 30 đại lý thể hiện cam kết đồng hành cùng dự án, tạo nền tảng cho mạng lưới phân phối khắp thị trường.

