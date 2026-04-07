Ava Center áp dụng tiêu chuẩn gỗ E0 trong nội thất

Căn hộ Ava Center lựa chọn áp dụng tiêu chuẩn gỗ E0 cho hệ nội thất, hướng đến không gian sống an toàn và bền vững.

Theo đại diện chủ đầu tư, thị trường bất động sản chuyển dịch theo hướng đề cao chất lượng sống, yếu tố sức khỏe ngày càng trở thành tiêu chí quan trọng khi lựa chọn nơi ở. Bên cạnh vị trí hay tiện ích, vật liệu nội thất - đặc biệt là các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng không khí trong nhà - đang được người mua quan tâm nhiều hơn.

Chất lượng không khí trong nhà (IAQ - Indoor Air Quality) chịu ảnh hưởng đáng kể từ vật liệu hoàn thiện, trong đó formaldehyde (HCHO) là hợp chất phổ biến trong keo dán gỗ. Theo các chuyên gia, nếu tồn tại ở nồng độ cao trong thời gian dài, chất này có thể gây kích ứng mắt, ảnh hưởng đến hệ hô hấp và sức khỏe tổng thể.

Tiêu chuẩn gỗ E0 được xem là một trong những mức kiểm soát phát thải formaldehyde nghiêm ngặt trong ngành vật liệu. Chủ đầu tư công bố, tại Ava Center, vật liệu gỗ nội thất được kiểm định với mức phát thải khoảng 0,25 mg/L, đáp ứng tiêu chuẩn AS/NZS 1859.1:2017 của Australia và New Zealand (trong đó E0 nhỏ hơn hoặc bằng 0,5 mg/L, Super E0 nhỏ hơn hoặc bằng 0,3 mg/L), đồng thời được chứng nhận bởi Viện Vật liệu Xây dựng (Bộ Xây dựng.

Việc áp dụng tiêu chuẩn này giúp hạn chế mùi hóa chất trong không gian kín, đồng thời giảm nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt với nhóm cư dân nhạy cảm như trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi.

Gỗ đạt chuẩn E0 được triển khai đồng bộ trong toàn bộ hệ nội thất bàn giao. Bên cạnh yếu tố an toàn, vật liệu còn đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật như độ bền màu cao (mức 5), khả năng chống ẩm và độ ổn định kết cấu, góp phần nâng cao tuổi thọ sản phẩm.

Các bề mặt hoàn thiện cũng được xử lý đa dạng về màu sắc và vân gỗ, phù hợp với xu hướng thiết kế hiện đại, tối giản - yếu tố ngày càng được ưa chuộng trong phân khúc căn hộ đô thị.

Phối cảnh Ava Center ngay mặt tiền đường Thủ Khoa Huân, ngã tư Hòa Lân (TP HCM). Ảnh: Ava Center

Một điểm đáng chú ý của dự án là mô hình bàn giao căn hộ hoàn thiện nội thất với vật liệu đạt chuẩn E0. Điều này giúp người mua có thể sử dụng ngay mà không cần cải tạo thêm, đồng thời hạn chế rủi ro phát sinh từ việc lựa chọn vật liệu không đồng nhất.

Cũng theo đơn vị, ứng dụng vật liệu đạt chuẩn E0 tại Ava Center phản ánh xu hướng dịch chuyển của thị trường từ "nhà để ở" sang "không gian sống chất lượng". Theo đó, các tiêu chí như an toàn, bền vững và trải nghiệm lâu dài đang dần trở thành trọng tâm trong phát triển sản phẩm.

