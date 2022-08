Automech - đơn vị cung cấp thiết bị và giải pháp gia công cơ khí

Công ty chuyên thiết kế dự án; cung cấp giải pháp và thiết bị cho ngành cơ khí, tự động hóa và sửa chữa bảo dưỡng, bảo trì, phụ kiện, vật tư tiêu hao.

Các giải pháp của Automech được thiết kế phù hợp với từng đối tượng khách hàng. Thực tế, công ty đã thực hiện nhiều dự án lớn cho các khách hàng trong lĩnh vực ô tô và tự động hóa, sản xuất vỏ container, tủ đông, tủ mát, gia công kim loại tấm, thang máy, thiết bị gia dụng: điện lạnh, điều hòa, máy lọc nước...

Để đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đơn vị này tiến hành hợp tác với các nhà sản xuất, những thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới. Nhờ việc hợp tác dựa trên việc thực hiện lợi ích chung của khách hàng, nhà sản xuất và Automech đã tạo ra một vòng tròn khép kín. Song song, đơn vị này gia tăng giá trị của doanh nghiệp thông qua chiến lược xây dựng và nuôi dưỡng mối quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp.

Automech đem đến những giải pháp cơ khí hàng đầu cho khách hàng.

"Chúng tôi cung cấp thiết bị máy gia công kim loại tấm từ những thương hiệu nổi tiếng cho nhiều đối tác thương mại lớn trong nước. Bên cạnh đó, một trong những điểm nổi bật của công ty là cung cấp phụ kiện công nghiệp cho khách hàng tại Hàn Quốc", đại diện Automech chia sẻ.

Automech luôn đồng hành cùng thế hệ kỹ sư trẻ.

Để phát triển bền vững, công ty hướng sự quan tâm và đầu tư đến thế hệ kỹ sư trẻ. Đơn vị đồng hành cùng các trường đại học trong định hướng nghề nghiệp cho tân cử nhân, tham gia tổ chức thực tập, thực tiễn cho kỹ sư tương lai. Hành trang của tân cử nhân sau lễ tốt nghiệp không chỉ có kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng... mà còn là sự đồng hành của Automech trên con đường trở thành những kỹ sư cơ khí tài năng.

Hình thành và phát triển trong khoảng thời gian diễn ra đại dịch, đại diện doanh nghiệp cho biết đã đối diện với những khó khăn chung của nền kinh tế. Tuy nhiên với tinh thần đoàn kết cùng phát triển, công ty luôn xác định nhân lực là một trong những giá trị cốt lõi, nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Theo đó, công ty tập trung vào việc chọn lọc nguồn nhân lực được đào tạo bài bản, trình độ chuyên môn cao. Các chuyên viên, kỹ sư tại Automech đều có kinh nghiệm từ 3 đến 8 năm... Công ty thường xuyên tổ chức đào tạo về cả kỹ thuật và chuyên môn cho cán bộ nhân viên, bên cạnh đó là yếu tố an toàn. Với phương châm "an toàn khi làm việc, hạnh phúc khi về nhà", doanh nghiệp đã tổ chức các buổi đào tạo an toàn lao động cho toàn thể cán bộ, nhân viên trong công ty.

Automech cũng tập trung phát triển đội ngũ nhân lực và chú trọng dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng. Công ty xây dựng quy trình bảo dưỡng thiết bị định kỳ cho khách hàng và cam kết giải quyết triệt để các vấn đề bảo hành trong vòng 24h làm việc, đảm bảo người dùng có được những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Tích cực tiếp nhận phản hồi từ khách hàng để ngày một hoàn thiện, làm thỏa mãn thị trường với những sản phẩm chất lượng cao hơn, mang đến nhiều giá trị hơn.

Kỹ thuật Automech tại xưởng khách hàng.

Công ty Cổ phần Thiết bị và Giải pháp Cơ khí Automech thành lập từ năm 2020, đến nay đã mở rộng cơ sở tại các thành phố lớn gồm Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM. Hiện công ty tập trung vào 3 lĩnh vực: Thiết kế giải pháp, dự án; cung cấp giải pháp và thiết bị cho ngành cơ khí và tự động hóa, kim loại tấm; dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng, bảo trì, phụ kiện, vật tư tiêu hao. Automech hoạt động với phương châm luôn đặt sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu. Đơn vị cam kết cung cấp cho khách hàng các giải pháp và dịch vụ an toàn hàng đầu trong ngành cơ khí.

(Nguồn và ảnh: Automech)