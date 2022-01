Australia xem xét khả năng Djokovic khai man

AustraliaNovak Djokovic điền vào Tờ khai du lịch Australia là anh chưa đến quốc gia nào khác trong 14 ngày trước khi nhập cảnh, nhưng thực tế lại khác.

Chính phủ sở tại đang xem xét việc Djokovic đã di chuyển từ Belgrade tới Tây Ban Nha trong 14 ngày trước khi nhập cảnh Australia hôm 6/1. Nhưng, trong Tờ khai du lịch Australia, anh lại đánh dấu vào ô "Không", với câu hỏi: "Anh có di chuyển đi đâu trong 14 ngày trước chuyến bay sang Australia không?".

Tờ khai du lịch Australia của Djokovic. Ở câu hỏi số hai, anh chọn ô "Không", dù thực tế đã sang Tây Ban Nha trong thời gian này. Tờ khi còn ghi chú rằng: "Đưa thông tin sai lệch là lỗi nghiêm trọng, có thể dẫn tới án phạt dân sự. Ảnh: The Age

Hình phạt cao nhất của việc điền sai thông tin này lên tới 12 tháng tù. Nhưng, Djokovic nói với các công chức hải quan rằng Liên đoàn quần vợt Australia đã điền thông tin này thay cho anh. Chưa rõ lời khai này có giúp tay vợt số một thế giới thoát thêm tội nữa với các công chức hải quan hay không. Các nguồn tin từ chính phủ Australia cho biết họ đang tìm hiểu về sự sai lệch trong khai báo này.

Toà Liên bang Australia hôm 10/1 phán quyết rằng visa của Djokovic phải được khôi phục, vì lực lượng biên phòng đã không cho anh có đủ thời gian để chứng minh quyền miễn trừ hợp lệ. Cùng ngày, Djokovic tới sân tập ở Melbourne và sẵn sàng thi đấu tại Australia Mở rộng. Nhưng, Bộ trưởng Nhập cư Australia Alex Hawke vẫn còn quyền lực cá nhân để huỷ visa của Djokovic lần nữa. Và ông đang xem xét liệu có thực thi quyền lực này hay không. Phát ngôn viên của Bộ trưởng Hawke nói với The Guardian: "Bộ trưởng Hawke sẽ xem xét kỹ lưỡng vấn đề theo đúng quy trình. Do vấn đề đang diễn ra, chúng tôi không thể bình luận gì thêm vì lý do pháp lý"

Cũng trong ngày 10/1, gia đình Djokovic tổ chức họp báo, nhưng từ chối trả lời câu hỏi liên quan tới việc tay vợt số một thế giới dương tính với nCoV hôm 16/12. Luật sư của Djokovic nói rằng thân chủ đã xét nghiệm lúc 13h ngày 16/12, và nhận kết quả dương tính lúc 20h cùng ngày đó.

Nhưng ngày 17/12, Djokovic vẫn xuất hiện ở một lễ trao giải cho các tay vợt trẻ ở Belgrade, mà bản thân không đeo khẩu trang. Báo Pháp L'Équipe cũng tiết lộ Djokovic đã chụp hình cùng một phóng viên ảnh của họ ngày 18/12. Theo quy định ở Serbia, một bệnh nhân Covid-19 phải cách ly 14 ngày tính từ thời điểm xét nghiệm, nghĩa là ngày 30/12 Djokovic mới kết thúc cách ly.

Trong họp báo hôm 10/1, em trai Djokovic - Djordje Djokovic - được hỏi vì sao Novak xuất hiện trước công chúng ngày 17/12, Djordje nói cuộc họp báo sẽ dừng lại, và gia đình Djokovic không nhận thêm bất cứ câu hỏi nào nữa.

Luật sư nói rằng Djokovic âm tính với xét nghiệm PCR hôm 22/12. Việc dương tính với nCoV hôm 16/12 là cơ sở để tay vợt chín lần vô địch Australia Mở rộng xin giấy miễn trừ khi nhập cảnh nước này.

Hoàng An (theo The Age)