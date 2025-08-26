Australia trục xuất Đại sứ Iran

Ngoại trưởng Australia thông báo nước này sẽ trục xuất Đại sứ Iran vì cáo buộc Tehran liên quan hai vụ tấn công bài Do Thái ở Melbourne và Sydney.

Ngoại trưởng Australia Penny Wong hôm nay cho biết Canberra đã cho Đại sứ Ahmad Sadeghi và ba quan chức khác của Iran thời hạn 7 ngày để rời khỏi nước này. Theo bà Wong, đây là lần đầu tiên Australia trục xuất một đại sứ nước ngoài kể từ Thế chiến II.

Australia cũng sẽ đình chỉ hoạt động của đại sứ quán Australia tại Tehran. Toàn bộ nhà ngoại giao Australia đã rời khỏi Iran.

Đại sứ Iran tại Australia Ahmad Sadeghi. Ảnh: SBS News

Bà Wong thông báo lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng sẽ bị Australia đưa vào danh sách tổ chức khủng bố. Dự luật này đang chờ được thông qua.

Australia quyết định trục xuất Đại sứ Iran sau khi Tổng giám đốc cơ quan tình báo Australia Mike Burgess nói rằng Tehran đã chỉ đạo các vụ tấn công vào giáo đường Do Thái Adass Israel ở Melbourne tháng 12/2024 và nhà hàng chuyên phục vụ đồ ăn cho người Do Thái Lewis Continental Kitchen ở Sydney tháng 10/2024.

"Họ gây nguy hiểm đến tính mạng, gieo rắc nỗi kinh hoàng cho cộng đồng và gây tổn hại cấu trúc xã hội của chúng ta. Iran và các lực lượng ủy nhiệm của họ đã châm ngòi và thổi bùng ngọn lửa", ông Burgess nói.

Thủ tướng Anthony Albanese cho biết Iran phải chịu trách nhiệm về "những hành vi gây hấn nguy hiểm và ngoài sức tưởng tượng", cũng như những nỗ lực "phá hoại sự gắn kết của Australia".

Từ khi chiến sự Israel - Hamas bùng phát ở Dải Gaza tháng 10/2023, nhà cửa, trường học, giáo đường Do Thái và phương tiện giao thông tại Australia đã trở thành mục tiêu của các vụ phá hoại và đốt phá mang tính chất bài Do Thái. Sự việc gần nhất xảy ra hồi tháng 7, khi một người đàn ông bị cáo buộc tấn công đốt phá giáo đường Do Thái ở Melbourne có tín đồ bên trong.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters, ABC News)