Australia tìm thấy viên phóng xạ thất lạc

Giới chức Australia tìm thấy viên chứa chất phóng xạ Caesium-137 sau gần một tuần tìm kiếm trên tuyến đường dài 1.400 km.

Viên chứa chất phóng xạ Caesium-137 được tìm thấy hôm nay ở khu vực gần thị trấn Newman, bang Tây Australia, bởi nhóm nhân viên tổ chức Công nghệ và Khoa học Hạt nhân Australia.

"Tôi muốn nhấn mạnh đây là kết quả đặc biệt ấn tượng. Họ đã mò được kim dưới đáy bể", Stephen Dawson, lãnh đạo cơ quan ứng phó khẩn cấp bang Tây Australia, cho hay.

Lính cứu hỏa Australia tìm kiếm viên phóng xạ thất lạc hôm 27/1. Ảnh: AP.

Viên phóng xạ có hình trụ, vỏ bằng bạc, đường kính khoảng 6 mm và dài khoảng 8 mm, chứa chất phóng xạ Caesium-137 bên trong.

Theo kế hoạch ban đầu, viên phóng xạ được vận chuyển bằng xe tải từ khu mỏ gần thị trấn Newman đến khu ngoại ô phía bắc thành phố Perth với tổng quãng đường hơn 1.400 km. Chiếc xe rời khu mỏ của tập đoàn Rio Tino ngày 11/1 và đến kho ở Perth ngày 16/1. Tuy nhiên, đến ngày 25/1, tập đoàn Rio Tino mới thông báo không tìm thấy viên phóng xạ trong quá trình kiểm kê.

Giới chức bang Tây Australia ngày 27/1 ban bố cảnh báo "nguy cơ chất phóng xạ" đối với một số địa phương, trong đó có thủ phủ Perth.

Theo Andrew Robertson, lãnh đạo cơ quan y tế bang Tây Australia, người đứng gần viên phóng xạ mà không có trang phục bảo hộ có nguy cơ bị rát da hoặc bỏng phóng xạ. Mức phơi nhiễm khi đứng cách vật thể khoảng một mét sẽ tương đương chụp phim X-quang 17 lần liên tục.

Bản sao viên phóng xạ bị thất lạc bên cạnh một chai nước. Ảnh: ABC.

Tổng giám đốc Cơ quan An toàn Phóng xạ bang Tây Australua Lauren Steen nhận định đây là sự cố hiếm gặp vì quá trình vận chuyển vật liệu phóng xạ luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy định an toàn. Giới chức Australia nhận định sự cố xảy ra do xe tải rung lắc mạnh trong lúc di chuyển, khiến viên phóng xạ rơi khỏi hộp chuyên dụng và lọt xuống một lỗ đinh tán bị long ra từ trước.

Vũ Anh (Theo ABC)