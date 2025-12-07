Australia thiếu giáo viên, sinh viên phải đứng lớp

Tình trạng thiếu giáo viên tại Australia nhức nhối tới mức nhiều trường phải phụ thuộc vào đội ngũ sinh viên chưa đủ tiêu chuẩn đứng lớp.

Theo một khảo sát quốc tế công bố năm ngoái, 58% hiệu trưởng tại Australia cho biết trường thiếu giáo viên, cao gấp đôi mức trung bình của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Dữ liệu thống kê cho thấy bang New South Wales thiếu khoảng 960 giáo viên, còn Victoria là hơn 1.700. Western Australia cũng thiếu hụt trầm trọng, sau khi hơn 1.200 người bỏ nghề trong năm học 2024-2025.

Để giải quyết tình trạng này, các bang đã phải dùng đến "Permission to Teach"- giấy phép đặc biệt, cho phép người chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn đăng ký giảng dạy tại các trường. Nhóm này thường là sinh viên sư phạm.

"Đó là cách duy nhất để chúng tôi tồn tại", Chris Smith, nguyên phó hiệu trưởng tại một trường công ở Queensland, nhìn nhận. Là thành viên nghiệp đoàn giáo viên của bang, Smith cho rằng dù các trường đã cố gắng hết sức, thiếu hụt giáo viên vẫn là thử thách rất lớn.

Năm ngoái, bang Queensland và Victoria đều cấp gần 1.300 giấy phép loại này để lấp đầy các vị trí còn thiếu.

Nếu không dùng tới biện pháp này, một số trường buộc phải gộp các lớp, hoặc tháo dỡ tường ngăn giữa các phòng học để quản lý học sinh, như trường trung học Elizabeth Macarthur ở New South Wales. Trường này còn phải đăng tuyển giáo viên kèm khoản thưởng lên đến 20.000 AUD (khoảng 330 triệu đồng) cho người trúng tuyển, đồng thời tuyển dụng cả các cựu học sinh đang học đại học ngành sư phạm.

Meredith Peace, Phó Chủ tịch Liên minh Giáo dục Australia, nhận định căng thẳng về khối lượng công việc là nguyên nhân chính đẩy giáo viên rời bỏ ngành, dẫn đến thiếu hụt.

Trong một khảo sát toàn quốc công bố năm nay, 47% giáo viên trẻ nghĩ rằng họ sẽ bỏ nghề, 40% khác không chắc chắn về ý định nghề nghiệp của mình. Chỉ 13% cho biết sẽ ở lại cho đến khi nghỉ hưu.

Dean Boss, một giáo viên 25 tuổi, cho biết phải làm việc liên tục, không chỉ trong khung giờ chính thức (9 giờ sáng đến 3 giờ chiều). Boss phải dạy các lớp trước và sau giờ cho học sinh cuối cấp hoặc những em cần giúp đỡ. Khi về nhà, anh tiếp tục lên kế hoạch bài giảng, chuẩn bị tài liệu và chấm bài.

Cuối năm 2022, Sở giáo dục các bang nhất trí thông qua Kế hoạch hành động nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt. Kể từ đó, số lượng đơn đăng ký học các ngành sư phạm hàng năm đã tăng 7%.

Các tiểu bang riêng lẻ cũng đạt được một số tiến triển. Ví dụ, tại New South Wales, số lượng vị trí trống ở trường công đã giảm 61% trong ba năm.

Chủ tịch Công đoàn giáo dục Australia, Correna Haythorpe, công nhận những tín hiệu này nhưng cho biết vẫn cần thêm tài trợ để tuyển thêm nhân viên tại trường học, giảm bớt gánh nặng cho giáo viên.

Mathew Burt, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Broome, tin rằng Australia cần một giải pháp toàn diện, bởi hiện tại, các trường chỉ đang thu hút giáo viên lẫn nhau, khiến tình trạng thiếu hụt ở những ngôi trường kém hấp dẫn hơn thêm trầm trọng.

