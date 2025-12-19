Australia sẽ tiêu hủy hàng trăm nghìn khẩu súng sau thảm kịch Bondi

Chính phủ Australia công bố kế hoạch mua lại hàng trăm nghìn khẩu súng để tiêu hủy sau cú sốc từ vụ xả súng tại bãi biển Bondi.

"Chúng ta biết rằng một trong hai kẻ khủng bố được cấp giấy phép sử dụng súng hợp pháp và có tới 6 khẩu súng, dù sống ngay giữa khu ngoại ô Sydney... Không có lý do gì một người trong hoàn cảnh đó lại cần nhiều súng đến vậy", Thủ tướng Australia Anthony Albanese hôm nay nói trước báo giới, đề cập tới Sajid Akram, nghi phạm xả súng tại bãi biển Bondi hôm 14/12.

Sajid cùng con trai Naveed Akram, 24 tuổi, đã sử dụng súng trường, súng săn bắn vào đám đông hơn 1.000 người tập trung trên bãi biển để tham dự lễ hội Hanukkah của người Do Thái. Cảnh sát tại hiện trường khi đó chỉ có súng lục và mất rất nhiều thời gian mới có thể vô hiệu hóa hai nghi phạm.

Theo Thủ tướng Albanese, người dân Australia hiện có tới hơn 4 triệu khẩu súng, dù quốc gia này áp dụng luật kiểm soát súng đạn chặt chẽ.

"Nếu muốn giảm số lượng súng đạn, kế hoạch thu mua lại chính là một phần của giải pháp", Ủy viên Cảnh sát Liên bang Australia Krissy Barrett cho biết thêm.

Ủy viên Cảnh sát Liên bang Australia Krissy Barrett. Ảnh: NewsWire

Theo kế hoạch trên, giới chức Australia sẽ thu mua các loại súng dư thừa, súng mới bị cấm và súng bất hợp pháp, với nguồn kinh phí được chia theo tỷ lệ 50-50 giữa chính phủ liên bang và các bang. Chính phủ ước tính có thể thu gom và tiêu hủy hàng trăm nghìn khẩu súng từ nỗ lực này.

Nội các quốc gia cũng đã đồng ý áp đặt giới hạn về số lượng súng mà một cá nhân có thể sở hữu, hạn chế việc cấp giấy phép sử dụng súng vô thời hạn cũng như các loại súng hợp pháp, đồng thời yêu cầu người xin cấp phép sở hữu súng phải có quốc tịch Australia.

Chính phủ thống nhất đẩy nhanh việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về súng đạn và các cơ quan quản lý súng sẽ được tiếp cận tốt hơn với thông tin tình báo tội phạm.

Vụ xả súng trên bãi biển Bondi ở Sydney đã khiến 15 nạn nhân thiệt mạng, hàng chục người bị thương, trở thành thảm kịch khiến nhiều người chết nhất tại Australia kể từ sau vụ xả súng ở thị trấn Port Arthur hồi tháng 4/1996. Thủ tướng Albanese cho hay nghi phạm "cố tình nhắm mục tiêu cộng đồng Do Thái vào ngày đầu tiên của lễ Hanukkah".

Vũ Hoàng (Theo BBC, AFP, Reuters)