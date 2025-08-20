Australia phát hiện 'amip ăn não' trong nguồn nước sinh hoạt

Vi sinh vật Naegleria fowleri, thường được gọi "amip ăn não", gần đây được phát hiện trong hai nguồn cung cấp nước uống ở phía tây nam bang Queensland.

Ngày 7/8, Hội đồng Shire Murweh - đơn vị quản lý khu vực - đã ban hành thông báo y tế cảnh báo người dân và du khách về phát hiện này. Theo đó, kết quả xét nghiệm các mẫu nước tại hai cơ sở y tế và nguồn cung cấp nước đầu vào của hai thị trấn Augathella, Charleville cho thấy sự hiện diện của loại amip nguy hiểm.

Augathella với dân số khoảng 300 người và Charleville với 3.000 cư dân đều nằm cách Brisbane khoảng 750 km về phía tây nam Queensland. Đại diện Sở Y tế Queensland khẳng định nguồn nước vẫn an toàn để sử dụng hàng ngày với điều kiện người dân tuân thủ các biện pháp phòng ngừa như không dùng nước từ vòi hoa sen để rửa mũi. Các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo người dân giám sát trẻ em khi tắm, không nhúng đầu xuống nước trong các hồ bơi sử dụng nước máy.

Amip ăn não người dưới kính hiển vi. Ảnh: Reno Gazette

Naegleria fowleri là vi sinh vật thường xuất hiện tự nhiên trong nước ngọt và đất chưa qua xử lý, phát triển mạnh ở nhiệt độ từ 25-40 độ C. Vi sinh vật này có thể gây bệnh viêm não màng não hiếm gặp, tỷ lệ tử vong gần như tuyệt đối. Tuy nhiên, việc nhiễm bệnh chỉ xảy ra khi nước chứa amip xâm nhập vào não qua đường mũi, không phải qua việc uống, nấu ăn hoặc giặt quần áo.

Các triệu chứng nhiễm trùng thường xuất hiện sau 3-7 ngày, bao gồm sốt cao, đau đầu dữ dội, cứng cổ, lú lẫn, buồn ngủ, đau họng, buồn nôn, nôn, ảo giác, rối loạn vị giác và khứu giác, co giật.

Giám đốc điều hành Murweh Shire, Bruce Scott, kêu gọi người dân bình tĩnh và tuân thủ hướng dẫn từ cơ quan y tế. "Đây cũng là tình huống mới đối với hội đồng, nhưng chúng tôi hy vọng sẽ sớm có chuyên gia cung cấp giải pháp", ông Scott cho biết.

Trường hợp nhiễm "amip ăn não" gần đây nhất tại Queensland được ghi nhận cách đây hơn 10 năm. Hội đồng Murweh đang tiến hành xét nghiệm nguồn nước để xác định mức độ ô nhiễm và sẽ đưa ra chiến lược giảm thiểu rủi ro.

Sở Y tế Queensland khuyến cáo amip không thể tồn tại trong nước sạch, mát và được khử trùng bằng clo đầy đủ.

Mỹ Ý ( Theo ABC, SBS News)