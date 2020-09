Australia nêu tên Trung Quốc trong cuộc điều tra can thiệp nước ngoài

Tài liệu của tòa án Australia nêu tên Trung Quốc là một quốc gia thuộc phạm vi điều tra về cáo buộc can thiệp từ nước ngoài.

Tài liệu được Luật sư Chính phủ Australia đệ trình lên Tòa án Tối cao hôm 1/9 lần đầu thừa nhận rằng cuộc điều tra chống can thiệp nước ngoài đang tập trung về một âm mưu được cho là cố gây ảnh hưởng đến một chính trị gia thân Trung Quốc.

Cảnh sát Liên bang Australia cùng Tổ chức An ninh và Tình báo Australia trước đó từ chối bình luận liệu cuộc đột kích vào văn phòng của chính trị gia bang New South Wales, Shaoquett Moselmane, và nhân viên của ông hôm 26/6 có liên quan tới Trung Quốc hay không.

Tuy nhiên, hồ sơ tòa án Australia mới đây đã nêu rõ lệnh khám xét được cảnh sát sử dụng "xác định rõ ràng thủ phạm nước ngoài là 'Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa'".

Luật sư Chính phủ Australia viết "không còn nghi ngờ gì về những hành vi phạm tội liên quan đến các giao dịch với Shaoquett Moselmane, được cho là thay mặt chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, từ khoảng ngày 1/7/2019 đến ngày 25/6/2020, nhằm thúc đẩy các lợi ích và chính sách của nước này".

Quốc kỳ Australia tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, hồi tháng 4/2016. Ảnh: Reuters.

Luật chống can thiệp của Australia đã hình sự hóa hành vi gây hại hoặc giấu giếm của các đối tượng nước ngoài nhằm tìm cách can thiệp để hỗ trợ hoạt động tình báo hoặc gây tổn hại đến an ninh quốc gia Australia, tài liệu tòa án nước này cho biết.

Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Sydney hôm 16/9 đã phản ứng giận dữ khi Tập đoàn Truyền thông Australia đưa tin một trong những quan chức Trung Quốc cũng bị nêu tên trong danh sách khám xét.

"Những cáo buộc rằng Tổng lãnh sự quán và quan chức tham gia vào các hoạt động can thiệp là hoàn toàn vô căn cứ và là những lời vu khống ác độc", cơ quan này tuyên bố.

Trung Quốc được cho là đang "trong tầm ngắm" về chống can thiệp nước ngoài của Australia. Bắc Kinh nhiều lần bác cáo buộc can thiệp vào Australia. Quan hệ hai nước cũng nghiêm trọng do nhiều vấn đề như thương mại và cạnh tranh ảnh hưởng ở khu vực Thái Bình Dương. Căng thẳng Australia - Trung Quốc gần đây tiếp tục gia tăng sau khi Canberra kêu gọi mở điều tra độc lập về nguồn gốc của Covid-19.

Ngọc Ánh (Theo Reuters)