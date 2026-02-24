Australia mong muốn loại em trai Vua Charles khỏi danh sách kế vị

Thủ tướng Australia sẽ gửi thư tới các nước thuộc Vương quốc Thịnh vượng chung để bày tỏ ủng hộ phương án loại cựu hoàng tử Andrew khỏi danh sách kế vị vua Anh.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese ngày 23/2 nói ông đã liên lạc với người đồng cấp Anh Keir Starmer về trường hợp của cựu hoàng tử Andrew, em trai Vua Charles III. Theo ông Albanese, Anh sẽ phải khởi xướng thay đổi trong danh sách kế vị ngai vàng, nhưng điều này cần sự đồng thuận từ 14 quốc gia còn lại thuộc Vương quốc Thịnh vượng chung. Đây là tập hợp các quốc gia nằm trong Khối Thịnh vượng chung có Vua Charles III là quân vương trị vì.

"Australia đi đầu trong vấn đề này, chúng tôi đảm bảo rằng mọi người đều biết lập trường của chúng tôi. Trong hôm nay, chúng tôi sẽ gửi thư cho các quốc gia khác trong nhóm để nêu rõ", Thủ tướng Australia nói. Ông cũng đã gửi thư cho những người đứng đầu các bang và vùng lãnh thổ của Australia.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese tại Jakarta ngày 6/2. Ảnh: AFP

Thủ tướng Albanese mô tả những cáo buộc nhằm vào ông Andrew là "nghiêm trọng". Ông nói thêm rằng người dân Australia cảm thấy "ghê tởm" trước những thông tin về mối quan hệ của tỷ phú ấu dâm Mỹ Jeffrey Epstein với nhiều người của công chúng.

"Vua Charles III đã nói rằng luật pháp giờ đây phải được thực thi đầy đủ. Phải có một cuộc điều tra đầy đủ, công bằng và đúng đắn. Điều đó phải xảy ra", ông Albanese nói.

Ông Andrew, 66 tuổi, con trai thứ hai của cố Nữ hoàng Elizabeth II, vẫn đứng thứ tám trong danh sách kế vị ngai vàng Anh, mặc dù đã bị tước bỏ tất cả tước hiệu. Việc loại ông Andrew khỏi danh sách kế vị ngai vàng cần một đạo luật được quốc hội Anh thông qua cũng như cần sự chấp thuận từ các nước trong Vương quốc Thịnh vượng chung, gồm Anh, Australia, Canada, Jamaica, Bahamas, Belize, Grenada, Saint Lucia, Saint Vincent và Grenadines, Antigua và Barbuda, Saint Kitts và Nevis, New Zealand, Papua New Guinea, Quần đảo Solomon, Tuvalu.

Cựu hoàng tử đang bị cảnh sát Anh điều tra với cáo buộc có hành vi sai trái khi đảm nhận chức vụ công. Những thông tin mới công bố trong hồ sơ về Epstein cho thấy ông Andrew dường như đã gửi cho tỷ phú ấu dâm những tài liệu mật của chính phủ trong thời gian làm đặc phái viên thương mại Anh.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters)