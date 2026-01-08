Australia Mở rộng tăng quỹ thưởng kỷ lục

AustraliaLợi nhuận “phi mã” từ kỳ trước giúp Tennis Australia (TA) - đơn vị chủ quản Australia Mở rộng - tăng mạnh tiền thưởng cho Grand Slam đầu tiên trong năm 2026.

Tổng tiền thưởng của Australia Mở rộng là 75 triệu USD, tăng 16% so với năm ngoái, qua đó đưa sự kiện ở Melbourne vượt qua Wimbledon, với quỹ thưởng 72,2 triệu USD, nhưng vẫn xếp sau Mỹ Mở rộng (90 triệu USD).

Grand Slam đầu năm tại Melbourne diễn ra từ 18/1 đến 1/2. Nhà vô địch đơn nam và nữ nhận 2,8 triệu USD, tăng 19% so với con số 2,4 triệu USD cách đây 12 tháng. Với những tay vợt không vượt qua vòng loại, họ cũng mang về ít nhất 27,3 nghìn USD, tăng 16%. So với năm 2023, tiền thưởng phân bổ cho vòng loại Australia Mở rộng tăng tới 55%. Ngoài ra, TA cũng đầu tư nhiều hơn, lên 67%, vào quỹ hỗ trợ di chuyển và sinh hoạt khác cho tay vợt.

Sân trung tâm Rod Laver ở Melbourne, tại Australia Mở rộng 2025, nhìn từ trên cao. Ảnh: Reuters

Quỹ thưởng tăng mạnh nhờ khoản tiền khổng lồ mà TA nhận được ở mùa giải 2025. Theo báo cáo của Uỷ ban Chứng khoán và Đầu tư Australia, TA đạt doanh thu hơn 466 triệu USD tính đến tháng 9/2025, tăng gần 70 triệu USD so với cùng kỳ năm 2024. Hồ sơ không nêu chi tiết các khoản lợi nhuận, nhưng chỉ ra phần lớn nguồn tiền đến từ tài trợ chính phủ, các đối tác thương mại, bản quyền truyền hình và doanh thu bán vé.

Không chỉ tay vợt, mức lương thưởng cho những người điều hành TA cũng cao hơn qua mỗi năm. Theo đó, CEO Craig Tiley cùng các cộng sự bỏ túi thêm 7,5 triệu USD, tăng 7% so với con số 7 triệu USD năm 2024.

Dù chi phí vận hành của TA tăng lên 458 triệu USD, gần tương đương doanh thu, song họ vẫn tạo ra thặng dư khoảng 8 triệu USD, tăng 5 triệu USD so với năm 2024. Trước đó năm 2023, TA thông báo lãi 41,7 triệu USD nhờ chính quyền bang Victoria xoá khoản vay 29 triệu USD do đại dịch Covid-19.

Gần đây, TA đang tích cực đàm phán với Hiệp hội Quần vợt Chuyên nghiệp (PTPA), và được cho là sắp đạt thỏa thuận chung nhằm tránh việc kiện tụng từ tổ chức Novak Djokovic từng đồng sáng lập. Năm 2025 đến nay, PTPA liên tục gây áp lực đáng kể lên bốn giải Grand Slam trong việc tăng tiền thưởng, cũng như buộc ATP và WTA phải minh bạch tài chính.

Vy Anh