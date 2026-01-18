Australia Mở rộng khởi tranh hôm nay

AustraliaVòng một giải Grand Slam đầu tiên trong năm bắt đầu hôm nay, với tâm điểm là trận ra quân của tay vợt số một thế giới Carlos Alcaraz.

*Alcaraz - Walton: 17h hôm nay 18/1, giờ Hà Nội.

Alcaraz đang hướng đến việc trở thành tay vợt trẻ nhất lịch sử sở hữu cả bốn Grand Slam. Đối thủ lớn nhất vẫn là ĐKVĐ Jannik Sinner. Không chỉ là hai ứng viên hàng đầu tại mỗi major, số một thế giới Alcaraz và số hai Sinner cũng tạo vị thế không thể xâm phạm trên bảng thứ bậc. Khoảng cách 6.395 điểm giữa Sinner và số ba Alexander Zverev phần nào phản ánh sự chênh lệch đáng kể mà "Sincaraz" tạo ra so với phần còn lại.

Alcaraz được nhận định có nhánh đấu thuận lợi hơn Sinner. Tay vợt Tây Ban Nha sẽ đối đầu với chủ nhà số 79 thế giới Adam Walton, trong trận cuối cùng trên sân chính Rod Laver hôm nay Cùng nhánh trên với Alcaraz là Alexander Zverev, người phải trải qua chặng được gian nan để đến được bán kết. Tay vợt Đức mở màn với đối thủ khó chịu Gabriel Diallo lúc 9h30 hôm nay và có thể chạm trán Alexei Popyrin tại vòng hai.

Alcaraz tập luyện trên sân Rod Laver, Melbourne, Australia hôm 17/1. Ảnh: Reuters

Ở nhánh dưới, người hâm mộ kỳ vọng Sinner đấu Novak Djokovic tại bán kết. Trước đó, trở ngại lớn nhất cho Sinner được dự báo là Joao Fonseca ở vòng ba. Phải đến thứ Ba 20/1, Sinner mới đánh trận ra quân, gặp tay vợt Pháp Hugo Gaston.

Bên cạnh kết quả, điều người ta ngóng chờ ở Sinner là sự nâng cấp trong lối chơi. Suốt quãng thời gian sau thất bại ở chung kết Mỹ Mở rộng, tay vợt Italy tập trung cải thiện, gia tăng mức độ đa dạng về cú quả và các phương án tấn công, đặc biệt là khả năng chơi trên lưới. Với sự trợ giúp của HLV Darren Cahill – người đồng ý gia hạn hợp đồng, Sinner được dự đoán có nhiều thời cơ vô địch giải lần thứ ba liên tiếp.

Thực tế diễn ra tại nội dung đơn nam vài năm qua cho thấy những vòng đầu tiên chỉ giống như màn khởi động của Alcaraz và Sinner. Hiện tại, chưa có ai thực sự đủ sức cạnh tranh với họ tại Melbourne trong khoảng 10 ngày đầu tiên.

Djokovic không được đánh giá cao như Alcaraz và Sinner, nhưng ai cũng hiểu sớm gạch tên anh khỏi cuộc ganh đua là sai lầm. Tại Australia Mở rộng, Nole từng bất khả chiến bại và vẫn đang giữ kỷ lục 10 lần đăng quang. Thêm một chiếc cup nữa, anh sẽ vượt qua huyền thoại nữ Margaret Court để trở thành tay vợt giành nhiều Grand Slam nhất với 25 lần.

Dù vậy, khi đã gần 39 tuổi, hy vọng vô địch của tay vợt Serbia ở các Grand Slam đang nhỏ dần. Với những người không thích Nole, mùa 2025 thật tệ hại khi chủ nhân 24 Grand Slam không vào chung kết giải major nào. Với nhóm còn lại, năm qua vẫn thành công khi Djokovic đi tới bán kết cả bốn Grand Slam, kết quả rất ổn với một người đã gần độ tuổi tứ tuần.

Sau lễ bốc thăm chia nhánh Australia Mở rộng, sự mơ hồ và không chắc chắn khi bàn về phong độ, thể trạng của Nole còn tiếp diễn, không chỉ tại Melbourne, cũng giống như quá trình chuẩn bị cho Grand Slam đầu tiên. Đầu tuần, Djokovic có lúc phải cắt ngắn buổi tập vì chấn thương cổ. Nhưng chỉ hai ngày sau, tay vợt Serbia đã thắng Frances Tiafoe ở trận đấu tập, với trạng thái khỏe khoắn, sung sức và thoải mái.

Đó là những dấu hiệu tích cực Djokovic rất muốn duy trì, bởi hành trình đầy chông gai trước khi nghĩ tới Sinner. Ở vòng một, Nole gặp tay vợt chơi tấn công và đầy kinh nghiệm Pedro Martinez vào ngày mai 19/1. Sau đó, đối thủ tiềm tàng đều là những gương mặt "nguy hiểm" như Taylor Fritz, Hubert Hurkacz và Lorenzo Musetti.

Khả năng cao Djokovic đụng độ Jakub Mensik tại vòng bốn. Chính sao mai CH Czech là người hạ Djokovic ở chung kết Miami Mở rộng năm ngoái. Tuy nhiên, Mensik chưa có nhiều trải nghiệm tại Grand Slam, vì thế Djokovic vẫn được đánh giá cao hơn và tràn đầy cơ hội tiến sâu.

Djokovic trong buổi tập chuẩn bị cho Australia Mở rộng, tại Melbourne, Australia hôm 17/1. Ảnh: Reuters

Tương tự Alcaraz, Iga Swiatek cũng đứng trước ngưỡng cửa sưu tập trọn bộ Grand Slam sau khi giành Wimbledon 2025. Nhưng khác Alcaraz, nhánh đấu Swiatek phải đi trắc trở hơn rất nhiều với sự xuất hiện của những cái tên từng gây khó dễ, thậm chí thắng cô trong thời gian gần đây.

Con đường phía trước Swiatek phần nào gợi nhớ đến Mỹ Mở rộng năm ngoái, nơi cũng có sự hiện diện của Anna Kalinskaya, Amanda Anisimova hay Elena Rybakina. Đáng chú ý, Anisimova và Rybakina là những tay vợt từng thắng Swiatek tại WTA Finals hồi tháng 11.

Swiatek hiểu rõ đối thủ nào làm cô khó chịu. Đó chắc chắn không phải Yue Yuan ở vòng một vào ngày mai, mà là những người mà tay vợt Ba Lan có thể chạm mặt ở tuần thứ hai, với áp lực lớn hơn so với các kỳ Grand Slam trước khi cột mốc đặc biệt đã gần kề.

Thử thách chờ đợi Swiatek là cực lớn khi ứng viên số một cho ngôi hậu Aryna Sabalenka đang đạt phong độ cao. Chẳng có gì phải nghi ngờ về sức mạnh và độ ổn định siêu hạng trên mặt sân cứng của tay vợt Belarus.

Australia giống như mảnh đất lành cho Sabalenka. Danh hiệu ở Brisbane cuối tuần trước tiếp tục chứng minh điều đó. Hiện Sabalenka đã thắng 34 trận sau 36 lần gần nhất ra sân ở xứ kangaroo, trong đó có hai chức vô địch Australia Mở rộng 2023 và 2024. Chuỗi trận này gần như chắc chắn được nối dài khi Sabalenka đấu Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah ở vòng một lúc 15h30 hôm nay 18/1.

Sabalenka tập luyện tại Melbourne, Australia hôm 17/1, trước thềm Grand Slam đầu năm. Ảnh: Reuters

Mọi thứ càng trở nên khó khăn với tay vợt khác khi Sabalenka rơi vào nhánh đấu dễ thở. Hạt giống cao nhất số một thế giới có thể đối đầu là Coco Gauff. Trên mặt sân cứng với tốc độ nhanh cùng điều kiện thi đấu tại Australia, Sabalenka được đánh giá nhỉnh hơn hẳn.

Ngoài Gauff, không có nhiều đối thủ thực sự là mối nguy cho Sabalenka trên đường vào chung kết. Song dường như đó chính là vấn đề khi cô không trải qua nhiều bài kiểm tra hạng nặng, để rồi gặp lúng túng ở trận tranh cup. Trong bảy trận chung kết Grand Slam, Sabalenka thua tới ba lần. Năm ngoái, cô thất bại 2/3 lần vào trận đấu cuối cùng.

Vy Anh