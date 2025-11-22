Australia lần đầu dùng 'quả cầu băng' diệt ung thư

Các bác sĩ Bệnh viện Liverpool dùng khí argon tạo độ lạnh dưới âm 40 độ C để tiêu diệt khối u cột sống, giúp bệnh nhân hồi phục sau một ngày thay vì phẫu thuật mở.

Bà Josephine Cordina, 64 tuổi, sống tại tây nam Sydney, vừa trở thành người đầu tiên tại Australia trải qua thủ thuật đông lạnh u (cryoablation) dưới hướng dẫn của máy chụp cộng hưởng từ (MRI). Trước đó, khối u kích thước 9 mm chèn ép cột sống khiến bà mất ngủ triền miên và không đáp ứng với các loại thuốc giảm đau. Thay vì phải mổ mở, bắt vít cố định xương và nằm viện hàng tuần như phác đồ truyền thống, bà Josephine hết đau ngay sau thủ thuật và xuất viện ngay hôm sau.

Êkíp bác sĩ thực hiện kỹ thuật này tại khu phức hợp IR-MACS thuộc Bệnh viện Liverpool. Dưới sự dẫn đường liên tục của hệ thống MRI, chuyên gia đưa một đầu dò khí kích thước nhỏ vào chính xác vị trí khối u. Thiết bị sau đó phóng khí argon, hạ nhiệt độ xuống dưới âm 40 độ C. Quá trình này tạo ra một "quả cầu băng" bao trùm và phá hủy tế bào ung thư ngay lập tức.

Hôm 22/11, tiến sĩ Glenn Schlaphoff, Giám đốc Hình ảnh tại bệnh viện, cho biết công nghệ hình ảnh độ phân giải cao cho phép bác sĩ quan sát khối u theo thời gian thực trong suốt quá trình làm đông. Nhờ đó, êkíp kiểm soát được phạm vi của "quả cầu băng", đảm bảo tiêu diệt trọn vẹn tổn thương mà không làm tổn hại các mô lành hay dây thần kinh lân cận. Phương pháp này đặc biệt hiệu quả với các vị trí khó tiếp cận hoặc rủi ro cao như cột sống, gan và thận.

Điểm đột phá của ca bệnh nằm ở việc ứng dụng khu phức hợp IR-MACS. Đây là hệ thống tích hợp đa phương thức gồm điện quang can thiệp, MRI, chụp mạch và cắt lớp vi tính trong cùng một không gian. Bác sĩ lâm sàng chuyển đổi liền mạch từ chẩn đoán hình ảnh sang định vị kim và điều trị ngay lập tức, loại bỏ hoàn toàn việc di chuyển bệnh nhân giữa các phòng chờ.

Liverpool hiện là bệnh viện công lập đầu tiên tại Australia kết hợp công nghệ đông lạnh u với dẫn đường MRI. Bước tiến này thuộc dự án tái thiết quy mô 830 triệu AUD của Sở Y tế New South Wales nhằm hỗ trợ các liệu pháp điều trị ung thư tiên tiến. Việc áp dụng thủ thuật xâm lấn tối thiểu giúp giảm tải áp lực cho các ca phẫu thuật lớn, rút ngắn danh sách chờ và tiết kiệm đáng kể ngân sách hậu phẫu cho hệ thống y tế công.

Trên thế giới, nhu cầu về các phương pháp điều trị không xâm lấn đang tăng cao khi tỷ lệ ung thư ngày càng lớn. Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) hay các bệnh viện tại Đức, Singapore cũng đang thí điểm công nghệ tương tự. Tuy nhiên, mô hình tích hợp hoàn toàn thiết bị đông lạnh với MRI và chụp mạch trong một phòng như tại Liverpool vẫn thuộc dạng hiếm ngay cả theo tiêu chuẩn toàn cầu. Bệnh viện dự kiến đưa kỹ thuật này vào quy trình chăm sóc thường quy khi Trung tâm Ung thư mới chính thức hoạt động vào năm 2027.

