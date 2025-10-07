Australia kiếm bộn từ xuất khẩu vàng

Vàng dự kiến thành mặt hàng xuất khẩu có giá trị lớn thứ hai cho Australia, sau quặng sắt, khi nhu cầu trú ẩn năm nay tăng vọt.

Ngày 7/10, Bộ Công nghiệp Australia ra báo cáo quý, cho biết kim ngạch xuất khẩu vàng của nước này dự kiến tăng 12 tỷ AUD (7,9 tỷ USD), lên 60 tỷ AUD trong năm tài chính kết thúc vào tháng 6/2026. Nguyên nhân là khối lượng xuất khẩu và giá đều tăng.

Như vậy, vàng sẽ vượt khí hóa lỏng (LNG) để trở thành mặt hàng xuất khẩu có giá trị lớn thứ hai của nước này, sau quặng sắt. Kim ngạch xuất khẩu LNG được dự báo còn 54 tỷ USD cho tài khóa 2025 và 48 tỷ USD vào năm sau, do giá dầu giảm.

Báo cáo cũng cho biết môi trường lãi suất thấp tại Mỹ được kỳ vọng hỗ trợ kim loại quý duy trì trên mức 3.200 USD một ounce trong 2 năm tới. Giá vàng thế giới đã lập kỷ lục mới sáng 7/10, với 3.978 USD một ounce. Từ đầu năm, kim loại quý đã tăng gần 50%.

Vàng thỏi tại Westpoint, New York (Mỹ) năm 2013. Ảnh: Reuters

Diễn biến của vàng đang đi ngược với phần lớn tài nguyên xuất khẩu khác của Australia. Tổng kim ngạch xuất khẩu tài nguyên và năng lượng của Australia được dự báo giảm 5% xuống 369 tỷ AUD trong năm tài chính hiện tại, và tiếp tục về 354 tỷ AUD năm sau.

"Các thị trường hàng hóa dự báo tăng trưởng toàn cầu chậm lại, do rào cản thương mại tăng và chính sách tiền tệ của Mỹ vẫn ở mức thắt chặt", báo cáo cho biết.

Dù vậy, quặng sắt vẫn là trụ cột trong xuất khẩu tài nguyên của quốc gia khu vực châu Đại Dương dự kiến đóng góp hơn 25% tổng thu từ tài nguyên và năng lượng trong 2 năm tới. So với báo cáo tháng 6, Australia nâng dự báo giá quặng sắt thêm 10%, lên bình quân 87 USD một tấn trong năm tài chính này. Nhu cầu thép được hỗ trợ bởi dự án đập thủy điện mới ở Tây Tạng và Trung Quốc hạn chế dư thừa công suất trong ngành thép.

Tuy nhiên, nguồn thu của Australia từ quặng sắt dự kiến giảm 3,9 tỷ USD, xuống còn 113 tỷ AUD năm 2025-2026. Số liệu này năm tới chỉ còn 103 tỷ USD.

Hà Thu (theo Reuters)