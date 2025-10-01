Australia sẵn sàng bán cổ phần trong kho dự trữ khoáng sản chiến lược mới thành lập cho các đồng minh như Anh, Mỹ và Pháp.

Kho dự trữ khoáng sản chiến lược mới của Australia dự kiến vận hành vào nửa cuối 2026, thể hiện tham vọng của nước này trên thị trường khoáng sản toàn cầu. Canberra đang nghiên cứu cấu trúc tài chính cho dự án, với 1,2 tỷ đôla Australia (793 triệu USD) phân bổ từ ngân sách liên bang.

Hai nguồn tin của Reuters cho biết Australia định bán cổ phần kho dự trữ khoáng sản chiến lược sắp thành lập để đổi lấy khoản đầu tư tiền mặt và cam kết thu mua. Bên nắm giữ có quyền sở hữu tỷ lệ nhất định lượng khoáng sản trong kho. Tuy nhiên, kế hoạch hiện chỉ ở bước thảo luận, chưa có chi tiết nào được chốt.

Anh là cổ đông tiềm năng hàng đầu. Trong tuyên bố chung hồi tháng 7 sau cuộc họp cấp bộ trưởng, hai nước cho biết cơ quan tín dụng xuất khẩu Anh (UKEF) có sẵn 5 tỷ bảng (6,72 tỷ USD) cho các dự án tại Australia. Tuyên bố cũng nhất trí rằng Anh sẽ được "tham vấn về thiết kế và triển khai kho dự trữ khoáng sản quan trọng của Australia".

Mẫu sản phẩm quặng lithium spodumene khai thác ở Tây Australia trưng bày ngày 24/5/2024 tại Perth, Australia. Ảnh: Reuters

Anh có dự trữ một số kim loại như thiếc, tungsten và lithium nhưng thiếu nhiều kim loại hiếm và đất hiếm thiết yếu cho quốc phòng. Do đó, nước này đặc biệt quan tâm đến dự án, song vẫn chưa rõ Thủ tướng Anh Keir Starmer sẽ thuyết phục dư luận về khoản đầu tư ở nước ngoài này như thế nào.

Phát ngôn viên chính phủ Anh từ chối bình luận về khả năng mua cổ phần kho dự trữ, nhưng nhấn mạnh đảm bảo nguồn cung khoáng sản quan trọng là "then chốt với chiến lược công nghiệp". London đang phối hợp với các doanh nghiệp để sớm công bố chiến lược khoáng sản quan trọng mới, nhằm củng cố chuỗi cung ứng dài hạn.

Theo các nguồn tin, Mỹ và Pháp cũng bày tỏ quan tâm. Một quan chức chính phủ Pháp cho biết nước này rất muốn cử đoàn công tác sang Australia bàn về nguồn cung đất hiếm, nhưng kế hoạch tạm hoãn do tình hình chính trị nội bộ.

Các khoáng sản chiến lược thường được xác định gồm những loại đất hiếm và kim loại hiếm thiết yếu, đóng vai trò quan trọng trong công nghệ năng lượng sạch, chất bán dẫn và vũ khí, cùng nhiều lĩnh vực khác. Các chính phủ phương Tây đang gấp rút tìm cách chấm dứt phụ thuộc mặt hàng này vào Trung Quốc.

Đầu năm nay, Trung Quốc đáp trả thuế quan của Mỹ bằng việc siết cấp phép bán đất hiếm và nam châm vĩnh cửu ra nước ngoài, khiến chuỗi cung ứng của các hãng xe Mỹ và châu Âu tê liệt trong nhiều tháng. Bắc Kinh cũng trả đũa các biện pháp kiểm soát chip Mỹ bằng cách hạn chế xuất khẩu germani và gali.

Hôm 28/9, Thủ tướng Australia Anthony Albanese khẳng định nước này có gần như toàn bộ bảng tuần hoàn nguyên tố, cung cấp tất cả những gì thị trường đang cần. "Từ lithium, cobalt, đồng cho đến vanadium, chúng tôi đều có nguồn dồi dào", ông cho biết.

Theo ông Albanese, việc xây dựng kho dự trữ đưa Australia lên vị thế mới trên thị trường quốc tế, giúp ngăn chặn tình trạng thao túng các khoáng sản quan trọng. "Điều chúng tôi muốn là tối đa hóa lợi ích cho Australia, đồng thời cũng đảm bảo đất nước đóng vai trò chủ động trên thị trường quốc tế", ông nói.

Phiên An (theo Reuters)