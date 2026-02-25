Australia đề nghị thân nhân các nhà ngoại giao ở Trung Đông sơ tán

Chính phủ Australia đề nghị thân nhân các nhà ngoại giao và quan chức tại một số nước Trung Đông tự nguyện sơ tán do lo ngại căng thẳng Mỹ - Iran.

Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) ngày 25/2 thông báo trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng họ sẽ cung cấp hỗ trợ cho những người này nếu họ tự nguyện rời khỏi Israel, Lebanon, Jordan, Qatar và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

"Chúng tôi tiếp tục khuyến cáo đề cao thận trọng tại những khu vực trên", DFAT cho hay. "Tình hình an ninh tại Trung Đông đang rất khó lường. Căng thẳng khu vực vẫn ở mức cao và vẫn tiềm ẩn nguy cơ xung đột quân sự".

Người nước ngoài tại một điểm sơ tán ở Tel Aviv khi cuộc xung đột 12 ngày giữa Israel và Iran nổ ra hồi tháng 6 năm ngoái. Ảnh: Brisbane Times

"Xung đột tại Trung Đông có thể dẫn đến việc đóng cửa không phận, hủy chuyến bay và những gián đoạn đi lại khác", Bộ cho biết thêm.

DFAT đồng thời đưa ra cảnh báo cụ thể đối với người Australia tại Israel và Lebanon, kêu gọi họ "cân nhắc rời đi khi các lựa chọn di chuyển thương mại vẫn còn".

Khuyến cáo từ DFAT dường như nhằm phản ứng trước tình hình tại Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump trong Thông điệp Liên bang tối 24/2 nói rằng ông ưu tiên giải quyết những căng thẳng với Iran thông qua đàm phán, song không loại trừ khả năng hành động quân sự nhằm ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

"Chúng tôi đang đàm phán với họ, họ muốn đạt được thỏa thuận, nhưng chúng tôi vẫn chưa nghe thấy những từ then chốt: 'Chúng tôi sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân'", ông Trump nói.

Mỹ những tuần gần đây đang gia tăng hiện diện quân sự tại khu vực. USS Gerald R. Ford, tàu sân bay lớn nhất của hải quân Mỹ, đã di chuyển đến Trung Đông và cập cảng đảo Crete của Hy Lạp hôm 23/2 trước khi tiếp tục hành trình tới phía đông Địa Trung Hải.

Một nhóm tác chiến tàu sân bay khác do tàu USS Abraham Lincoln dẫn đầu đã có mặt tại biển Arab.

Hàng chục máy bay quân sự Mỹ cũng đã được điều động đến Trung Đông, đồn trú tại nhiều địa điểm, như căn cứ Al Udeid bên ngoài thủ đô Doha, Qatar, căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ trong khu vực.

Mọi hành động quân sự nhằm vào Iran đều tiềm ẩn rủi ro khiến xung đột lan rộng ra toàn khu vực, đặc biệt khi Tehran tuyên bố sẽ đáp trả "tàn khốc" bất kỳ cuộc không kích nào, bất kể quy mô, và tấn công các căn cứ Mỹ trên khắp Trung Đông cũng như những đồng minh của Mỹ trong khu vực.

Nếu xung đột nổ ra, các tuyến hàng không, hàng hải qua Trung Đông có nguy cơ bị tê liệt. Các sân bay ở UAE và Qatar nằm trong nhóm những sân bay bận rộn nhất thế giới và các tuyến đường thủy trong khu vực đóng vai trò sống còn đối với chuỗi cung ứng toàn cầu.

Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân của Tehran vẫn tiếp diễn, hai bên dự kiến gặp nhau ngày 26/2 tại Thụy Sĩ. Trước thềm cuộc gặp, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bày tỏ lạc quan về việc sắp đạt được một thỏa thuận với Mỹ nhằm tránh xung đột quân sự.

Vị trí các chiến hạm và căn cứ Mỹ ở Trung Đông, với tàu sân bay USS Gerald R. Ford đang tiến vào khu vực. Đồ họa: Washington Post

"Chúng tôi đang đứng trước cơ hội lịch sử đạt được một thỏa thuận chưa từng có nhằm giải quyết các mối quan ngại chung và đạt được lợi ích chung", ông Araghchi viết trên mạng xã hội, thêm rằng một thỏa thuận "đã nằm trong tầm tay, nhưng chỉ khi ngoại giao được ưu tiên".

Vũ Hoàng (Theo ABC News, AFP, Reuters)