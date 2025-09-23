Australia đề nghị Indonesia điều tra vụ thi thể công dân không còn tim

Giới chức Australia yêu cầu Indonesia giải thích vụ thi thể công dân Byron Haddow không có tim sau khi tử vong ở đảo Bali.

Byron Haddow, 23 tuổi, ở Queensland, Australia, tử vong trong hồ bơi hồi tháng 5 trong lúc đi nghỉ dưỡng ở đảo Bali, Indonesia. Thi thể của Haddow được đưa về Australia 4 tuần sau đó và kết quả khám nghiệm tử thi ở quê nhà cho thấy thi thể không còn trái tim.

"Hai ngày trước khi làm tang lễ cho con, chúng tôi mới được cơ quan pháp y ở Queensland thông báo tim của con trai đã bị lấy đi và giữ lại ở Bali. Đây là điều chúng tôi không hay biết, không chấp thuận và cũng không thể biện hộ bằng bất kỳ lý do pháp lý hay đạo đức nào. Điều này thật vô nhân đạo", bố mẹ Haddow nói.

"Tôi cảm giác có gì đó mờ ám trong sự việc này, như thể con tôi đã gặp vấn đề gì đó trước khi gặp nạn trong hồ bơi", bà Chantal Haddow, mẹ của Byron Haddow, nói.

Công dân Australia Byron Haddow. Ảnh: 9News

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Australia ngày 23/9 cho biết đang hỗ trợ lãnh sự cho gia đình Haddow về vấn đề này, nhưng chưa thể bình luận thêm.

Các quan chức ngoại giao Australia ở Bali và Jakarta đã giao thiệp với chính phủ Indonesia về vấn đề này. Tổng lãnh sự quán Australia tại Bali cũng chuyển những thắc mắc của gia đình Haddow tới bệnh viện địa phương nơi khám nghiệm tử thi cho anh.

Tuy nhiên, bác sĩ pháp y Nola Margaret Gunawan, người thực hiện khám nghiệm tử thi cho Haddow, đã bác bỏ cáo buộc về hành vi sai trái.

"Tim của cậu ấy đã được xét nghiệm và được giữ lại khi gia đình đưa thi thể về nước. Tôi đã cung cấp kết quả khám nghiệm tử thi và giải thích quy trình cho gia đình. Họ đã chấp nhận lời giải thích của tôi", bác sĩ Gunawan nói với truyền thông Australia hôm 22/9.

Bác sĩ Gunawan giải thích thêm rằng theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự Indonesia, việc giữ lại nội tạng trong khám nghiệm pháp y không cần sự đồng ý của người thân.

"Việc giữ lại nội tạng để xác định nguyên nhân tử vong trong khám nghiệm tử thi là thông lệ phổ biến trên toàn thế giới", bác sĩ Gunawan nói.

Ngọc Ánh (Theo AFP, 9News, ABC Australia)