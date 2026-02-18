Australia cấm công dân từ 'trại IS' về nước

Chính phủ Australia ban hành lệnh cấm nhập cảnh với một công dân nước này đang bị giam tại khu trại dành cho thành viên IS ở Syria.

Bộ trưởng Nội vụ Australia Tony Burke hôm nay cho biết cơ quan an ninh nước này đánh giá tù nhân trên gây ra "nguy cơ đủ lớn" để bị cấm hồi hương. Đây là một trong 34 công dân Australia đang bị giam ở Al-Roj, nhà tù dành cho các thành viên phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.

"Cơ quan an ninh chưa đưa ra khuyến nghị cần áp lệnh cấm nhập cảnh tạm thời với 33 người khác trong nhóm", ông Burke nói thêm. Ông không nêu danh tính công dân bị cấm nhập cảnh, cũng như thời hạn áp dụng lệnh cấm.

Theo luật, ông Burke có quyền ban hành lệnh cấm nhập cảnh tạm thời để ngăn các công dân bị đánh giá có nguy cơ cao trở về Australia trong thời hạn tối đa hai năm.

Nhóm phụ nữ và trẻ em Australia chuẩn bị rời trại tị nạn ở Syria ngày 15/2. Ảnh: Middle East Images

Các tay súng IS cùng vợ con của họ đã bị giam trong các trại như Al-Roj kể từ khi nhóm này bị đánh bại ở Syria năm 2019. Dù mất lãnh thổ, IS vẫn duy trì các nhóm tàn quân để tiến hành những vụ tấn công khủng bố tại khu vực.

Truyền thông Australia hôm 17/2 đưa tin 11 phụ nữ và 23 trẻ em hôm 16/2 rời trại giam Al-Roj tại khu vực do người Kurd kiểm soát ở đông bắc Syria, với ý định đến thủ đô Damascus rồi đáp máy bay trở về nước. Tuy nhiên, nhóm này đã phải quay lại không lâu sau khi rời đi, do "sự phối hợp không tốt giữa người thân của họ và chính quyền tại Damascus".

Thủ tướng Australia Anthony Albanese ngày 18/2 tái khẳng định lập trường chính phủ của ông sẽ không hỗ trợ hồi hương nhóm 34 người bị giam tại Al-Roj. "Đây là những người đã lựa chọn ra nước ngoài để thề trung thành với hệ tư tưởng 'nhà nước Hồi giáo', vốn tàn bạo, phản động và tìm cách phá hoại, hủy hoại lối sống của chúng ta", ông Albanese nói với phóng viên.

Hàng nghìn người, trong đó có cả phụ nữ, từ nhiều quốc gia cách đây hơn một thập kỷ đã đến Syria để gia nhập IS, lập gia đình và sinh con tại đây. Nhiều người trong số đó bị cáo buộc đã gây ra hàng loạt tội ác với dân thường.

"Chúng tôi không làm gì để hồi hương hay hỗ trợ họ. Thật đáng tiếc khi trẻ em bị cuốn vào câu chuyện này, đó không phải quyết định của các bé, mà là quyết định của cha mẹ", Thủ tướng Australia nói thêm.

Vấn đề hồi hương công dân là người thân của thành viên IS đang gây tranh cãi tại Australia. Một số lãnh đạo chính trị cho rằng những người này là mối đe dọa với an ninh quốc gia, trong khi các ý kiến khác kêu gọi chính phủ hỗ trợ những công dân Australia đang bị giam trong điều kiện "khủng khiếp".

Chính phủ Australia từng hai lần hồi hương phụ nữ và trẻ em là công dân nước này từ các trại giam tại Syria. Một số công dân khác cũng đã tự trở về mà không có sự hỗ trợ của chính phủ.

Huyền Lê (Theo AP)