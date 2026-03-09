Australia buộc người dùng 'chứng minh đủ tuổi' khi truy cập phim có nội dung tình dục

Không chỉ đơn giản click vào ô "tôi đã trên 18 tuổi", từ nay, nhà mạng sẽ áp dụng các biện pháp xác minh tuổi nghiêm ngặt hơn trước khi cho người dùng truy cập nội dung nhạy cảm.

Theo luật mới có hiệu lực từ 9/3, các công ty đứng sau công cụ tìm kiếm, ứng dụng, mạng xã hội và nền tảng trò chơi, các trang web khiêu dâm và hệ thống AI phải thực hiện "các bước có ý nghĩa" để ngăn chặn trẻ em tiếp xúc với nội dung dành cho người lớn.

Điều này có thể bao gồm: công nghệ nhận diện khuôn mặt, giấy tờ tùy thân kỹ thuật số và thông tin thẻ tín dụng.

Các nội dung buộc giới hạn độ tuổi gồm: phim, AI khiêu dâm và trò chơi điện tử hạng R (chứa nội dung bạo lực chân thực, máu me ghê rợn, nội dung tình dục, hoặc trong một số trường hợp, sử dụng ma túy quá mức, tương đương hạng AO- Adults Only, chỉ dành cho người lớn).

Cũng theo quy định mới, nếu nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến không thực hiện các biện pháp hạn chế độ tuổi một cách hiệu quả sẽ có thể bị phạt tới 49,5 triệu AUD (912 tỷ đồng) cho mỗi lần vi phạm.﻿

Ủy ban An toàn điện tử sẽ giám sát các nhà cung cấp để đảm bảo họ tuân thủ các quy định mới. ﻿

Từ hôm nay, người Australia sẽ phải chứng minh đủ tuổi để xem các nội dung nhạy cảm. Ảnh: 9News

"Chúng ta có biện pháp ngăn trẻ em vào quán bar, cửa hàng bán rượu, hay sòng bạc, nhưng khi nói đến không gian trực tuyến... thì không có biện pháp bảo vệ nào như vậy", nhà chức trách cho biết.

Tại Australia, cũng như ở nhiều quốc gia khác, người dùng truy cập các trang web dành cho người lớn thường được yêu cầu xác minh tuổi bằng cách click vào ô xác nhận họ trên 18 tuổi, song biện pháp này khá vô nghĩa khi không có ai kiểm chứng.

Nhà chức trách kỳ vọng những thay đổi này sẽ bảo vệ trẻ em khỏi nội dung độc hại, và các nền tảng sẽ bị phạt nếu vi phạm.

Nghiên cứu của cơ quan An toàn mạng nước này cho thấy cứ ba trẻ em từ 10 đến 17 tuổi thì có một em từng xem hình ảnh hoặc video khiêu dâm trên mạng; hơn 70% trẻ em đã tiếp xúc với nội dung trực tuyến có tính chất bạo lực nghiêm trọng, tự gây thương tích và tự tử, cũng như thông tin về rối loạn ăn uống.

Các chuyên gia cho rằng luật mới sẽ vấp phải lo ngại về quyền riêng tư dữ liệu và trẻ em vẫn có thể đánh lừa các công nghệ xác minh độ tuổi.

Tiến sĩ Rahat Masood, giảng viên an ninh mạng tại Đại học New South Wales (UNSW), cho rằng "luật xác minh độ tuổi có thể tạo ra rào cản nhưng khó có thể ngăn chặn hoàn toàn việc người trẻ truy cập vào nội dung bị hạn chế".

Theo bà, hầu hết các bạn trẻ đều rất am hiểu công nghệ, sử dụng VPN (mạng riêng ảo) hoặc các công cụ khác để đánh lừa các trang web nghĩ rằng họ đang đăng nhập từ một quốc gia khác. Sử dụng thẻ tín dụng hoặc giấy tờ tùy thân của cha mẹ cũng là cách khá dễ dàng để lách luật.

Mối lo ngại lớn hơn là liệu giới trẻ có tìm đến những góc khuất đen tối của mạng internet như các trang web người lớn ở nước ngoài không được kiểm soát, mạng chia sẻ tập tin ngang hàng (peer-to-peer), hoặc tải nội dung người lớn từ các nền tảng như Telegram, Discord hoặc WhatsApp, nơi việc kiểm tra độ tuổi còn hạn chế.

Bà cho rằng các quy định mới có thể làm giảm việc tiếp xúc ngẫu nhiên hoặc vô tình với các nội dung độc hại, nhưng người dùng trưởng thành cũng sẽ lo lắng về quyền riêng tư dữ liệu của họ.

Tháng 7 năm ngoái, Vương quốc Anh cũng đã ban hành luật mới yêu cầu các trang web khiêu dâm phải có biện pháp kiểm tra độ tuổi người dùng một cách "nghiêm ngặt", nếu không sẽ bị phạt tới 18 triệu bảng Anh (630 tỷ đồng) hoặc 10% doanh thu toàn cầu.

Hải Thư (Theo 9News, Guardian)