Austdoor mang nhiều sản phẩm đến hội chợ quốc tế hàng công nghiệp

Austdoor tham dự VIIF 2025 nhằm giới thiệu loạt giải pháp mới với các sản phẩm cửa cuốn và nhôm công nghiệp, đồng thời tạo kết nối với doanh nghiệp qua hội thảo chuyên môn.

Hội chợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam (VIIF 2025) được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), trong 4 ngày 12-15/11 tại Hà Nội. Trong thời gian sự kiện, gian hàng trưng bày của Austdoor đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia và khách hàng trong lĩnh vực cửa cuốn, nhôm công nghiệp và giải pháp vật liệu xây dựng.

Lễ khai mạc Hội chợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam (VIIF 2025). Ảnh: Austdoor

Với chủ đề "Giải pháp toàn diện về cửa cuốn và nhôm công nghiệp", doanh nghiệp mang đến trải nghiệm trực quan về các dòng sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến cùng hệ sinh thái giải pháp đồng bộ mà tập đoàn đang triển khai trên thị trường. Trong thời gian diễn ra hội chợ, Austdoor tổ chức 4 phiên hội thảo chuyên sâu, quy tụ nhiều chuyên gia và đơn vị sản xuất - xây dựng quan tâm đến các giải pháp vận hành, an toàn và tối ưu hiệu suất cho nhà xưởng và công trình.

Các chủ đề tập trung vào giải pháp cửa cuốn công nghiệp thế hệ mới, ứng dụng nhôm trong vận tải và công nghệ cao, cùng giải pháp Busway cho hệ thống truyền tải điện. Những phiên trao đổi này cung cấp nhiều thông tin kỹ thuật hữu ích, góp phần thúc đẩy ứng dụng vật liệu và công nghệ tiên tiến trong các ngành công nghiệp trọng điểm của Việt Nam.

Phiên hội thảo chuyên sâu của doanh nghiệp tại hội chợ. Ảnh: Austdoor

Gian hàng Austdoor ghi nhận hàng nghìn lượt khách tham quan, trao đổi thông tin và trải nghiệm sản phẩm. Các dòng cửa cuốn mới, hệ nhôm ứng dụng đa ngành và sản phẩm Busway nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khách hàng và đối tác. Bên cạnh hoạt động trưng bày, đơn vị triển khai các chương trình tương tác và minigame, tạo không khí sôi động và tăng kết nối với người tham dự. Hàng nghìn phần quà được trao như lời cảm ơn dành cho khách tham quan đã đồng hành cùng thương hiệu.

Đội ngũ nhân sự công ty tại sự kiện. Ảnh: Austdoor

Theo đại diện doanh nghiệp, sự hiện diện tại VIIF 2025 cho thấy nỗ lực của Austdoor trong việc cải tiến công nghệ và phát triển giải pháp vật liệu phù hợp yêu cầu của thị trường. Với hơn 22 năm hoạt động, tập đoàn tiếp tục cho thấy vị trí trong lĩnh vực cửa và vật liệu xây dựng. Austdoor cam kết cung cấp các sản phẩm và giải pháp có chất lượng đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

(Nguồn: Austdoor)