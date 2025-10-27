Ausmedic mang dinh dưỡng thể thao đến giải pickleball toàn quốc

Viên uống yến sào Ausmedic thu hút sự chú ý của giới vận động viên tại giải Pickleball toàn quốc tháng 10, với thông điệp "năng lượng sạch từ yến sào".

Pickleball đang trở thành phong trào thể thao mới tại Việt Nam, không chỉ mang tính giải trí mà còn đòi hỏi sức bền, phản xạ và khả năng duy trì năng lượng dài lâu. Đặc thù này khiến người chơi quan tâm đến chế độ dinh dưỡng, phục hồi và tái tạo năng lượng tự nhiên.

Gian hàng của Ausmedic tại giải Pickleball toàn quốc diễn ra trong tháng 10. Ảnh: Ausmedic

Tại sự kiện, trong vai trò nhà tài trợ bạc, viên uống yến sào của Công ty Dược phẩm Tự nhiên Australia (Ausmedic) được nhiều vận động viên quan tâm nhờ tính tiện lợi và hàm lượng dinh dưỡng cao. Thay vì chưng yến thủ công, người dùng có thể hấp thụ tinh chất yến sào qua vài viên nang nhỏ. "Đây là bước tiến mới trong việc đưa nguyên liệu truyền thống vào đời sống năng động hiện đại", đại diện nhãn hàng cho biết.

Ông Bùi Khắc Hào, Giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm tự nhiên Australia (Ausmedic) chia sẻ về giải pháp sức khoẻ về hiện đại. Ảnh: Ausmedic

Yến sào vốn được sử dụng hơn 1.000 năm trong y học cổ truyền phương Đông, nổi tiếng nhờ giàu protein, acid amin và glycoprotein tái tạo tế bào. Tuy nhiên, theo kiểm nghiệm của Trung tâm Newcenlab, yến sào thô có thể chứa vi sinh vật gây hại như E. coli, Salmonella, nấm men và nấm mốc. Quá trình chưng yến truyền thống cũng đòi hỏi kiểm soát nghiêm ngặt về nhiệt độ và thời gian, dễ làm giảm giá trị dinh dưỡng nếu thao tác sai.

Ausmedic ứng dụng công nghệ viên nang trong chế biến yến sào. Nguyên liệu được tuyển chọn từ vùng Cần Giờ, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP với 10 bước kiểm soát chất lượng.

Công nghệ chiết xuất cô đặc loại bỏ vi sinh vật có hại, bảo toàn hàm lượng dinh dưỡng. Theo công bố, viên uống Nest Healthy của Ausmedic có hàm lượng yến sào chiếm đến 74% - tương đương 22.500 mg mỗi hộp.

Thách thức lớn nhất của sản phẩm là thay đổi nhận thức của người tiêu dùng vốn quen với chén yến truyền thống. Đại diện Ausmedic cho biết thương hiệu chọn cách minh bạch hóa toàn bộ quy trình, từ nguồn nguyên liệu đến kết quả kiểm nghiệm có thể tra cứu qua mã QR. Dữ liệu dinh dưỡng cho thấy viên uống yến sào vẫn giữ nguyên hàm lượng protein 45 - 60%, cùng 18 loại acid amin, EGF và glycoprotein hỗ trợ tái tạo tế bào.

Khái niệm "năng lượng sạch từ yến sào" cũng là điểm khác biệt mà Ausmedic muốn giới thiệu. Sản phẩm không chứa đường, caffeine hay chất tạo ngọt, giúp cơ thể sản sinh năng lượng tự nhiên, hạn chế cảm giác mệt mỏi sau vận động.

Ausmedic hiện phát triển ba dòng viên uống yến sào: Nest Beauty (hỗ trợ cải thiện tình trạng lão hóa da, kết hợp NMN và Collagen), Nest Strong (hỗ trợ tăng cường sinh lực nam giới với sâm cau, ba kích, L-Arginine) và Nest Healthy (hỗ trợ tăng cường sức khỏe, nâng cao sức đề kháng với hàm lượng yến cao, kết hợp đông trùng hạ thảo, hoàng kỳ và vitamin B).

Các sản phẩm viên uống yến sào Ausmedic. Ảnh: Ausmedic

Đại diện Ausmedic cho biết: "Chúng tôi không thay thế yến sào truyền thống mà muốn kế thừa giá trị của nó theo cách hiện đại hơn, đó là giữ trọn dinh dưỡng, tiện dụng cho người bận rộn và phù hợp với phong cách sống năng động".

Việc Ausmedic đồng hành cùng giải Pickleball toàn quốc không chỉ là hoạt động quảng bá thương hiệu mà còn thể hiện xu hướng kết hợp truyền thống với công nghệ trong chăm sóc sức khỏe thể thao. "Từ nguyên liệu Việt Nam, Ausmedic đang từng bước đưa yến sào trở thành nguồn dinh dưỡng sạch và hiện đại, đồng hành cùng người Việt trên hành trình nâng cao thể chất và tinh thần", vị đại diện nhấn mạnh.

(Nguồn: Ausmedic)