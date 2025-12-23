AUS ra mắt khóa học tiếng Anh miễn phí cho mọi cấp độ

Khóa học EnglishX1 và IELTSX1 được thiết kế cho học sinh, sinh viên, người đi làm muốn xây nền tảng 4 kỹ năng để tự tin giao tiếp tiếng Anh.

Vừa qua, The American University of Science (AUS) đã tổ chức buổi họp báo ra mắt bộ đôi chương trình tiếng Anh EnglishX1 - IELTSX1. Đi cùng là chuỗi hoạt động "Vì chúng ta" nhằm hiện thực hóa cam kết giúp nâng cao năng lực tiếng Anh cho cộng đồng và mang đến cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng.

Đại diện AUS cho biết chương trình EnglishX1 – IELTSX1 được miễn học phí để mở ra cơ hội bình đẳng cho những ai muốn bắt đầu lại hành trình tiếng Anh. Trường theo đuổi quan điểm "học tiếng Anh không phải gánh nặng mà là hành trình ai cũng xứng đáng được trải nghiệm".

Họp báo ra mắt chương trình tiếng Anh EnglishX1 - IELTSX1 có sự góp mặt của cơ quan báo đài, phụ huynh và học viên. Ảnh: AUS

Theo đại diện AUS, EnglishX1 lan tỏa thông điệp "True English, shine true - Tiếng Anh thật, tỏa sáng thật". Trong khi IELTSX1 gắn liền thông điệp "Learn true, learn fast, learn well - Học thật, học nhanh, học giỏi". "Cả hai chương trình giúp người học nói tiếng Anh tốt hơn và khơi dậy sự tự tin và tinh thần hội nhập", đại diện nói thêm.

Cụ thể, nội dung chương trình tập trung phát triển 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, giúp bồi dưỡng tư duy phản biện và năng lực thấu hiểu văn hóa xã hội toàn cầu. Các nội dung trên là nền tảng giúp người học tự tin tiếp tục các bậc học cao hơn, tăng cơ hội tìm kiếm nghề nghiệp quốc tế.

Nhiều câu hỏi về chương trình đã được đại diện AUS giải đáp. Ảnh: AUS

Chương trình đạt chuẩn đầu ra A2 theo khung CEFR, giúp học viên trải nghiệm môi trường học tập tương tác cao, ứng dụng thực tế giữa hình thức học trực tiếp và trực tuyến. Mỗi buổi học là cơ hội để giao tiếp với giảng viên bản ngữ qua các tình huống thực tế, rèn luyện khả năng thuyết trình bằng tiếng Anh và định hướng nghề nghiệp quốc tế.

Các lớp học tại AUS được dẫn dắt bởi các giáo viên bản ngữ giàu kinh nghiệm. Ảnh: AUS

Đại diện trường cho biết khi hoàn thành chương trình, học viên có thể vượt qua rào cản ngôn ngữ và mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp quốc tế trong các lĩnh vực như Quản lý dự án, Tư vấn quản lý, Quản lý nhân sự và Phân tích kinh doanh...

"Không bao giờ muộn để bắt đầu học tiếng Anh", chị Đinh Tiểu Phương - cựu học viên khóa IELTSX chia sẻ tại họp báo.

