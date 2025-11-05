Aurora mở rộng tuyến xe tải tự hành đến Texas

Hãng công nghệ Mỹ Aurora đạt hơn 100.000 dặm vận hành không người lái trên đường cao tốc Texas, đồng thời nâng cấp phần cứng và mở rộng hợp tác với các hãng xe tải lớn.

Công ty công nghệ xe tự hành Aurora Innovation vừa công bố báo cáo kinh doanh quý III, hé lộ việc mở thêm tuyến vận tải không người lái đến thành phố El Paso (bang Texas). Tuyến đường dài khoảng 600 dặm (965 km) nối Fort Worth - El Paso được công bố ngày 28/10, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng mạng lưới vận tải tự động của công ty.

Xe tự hành Aurora Innovation. Ảnh: Aurora Innovation

Trước đó, đội xe Aurora đã vận hành hơn 100.000 dặm an toàn trên đường công cộng giữa Dallas-Fort Worth và Houston, không có tài xế ngồi sau tay lái. "Sau sáu tháng triển khai, chúng tôi tiếp tục đạt những cột mốc đầu ngành, mở rộng nhanh chóng và chuẩn bị cho kế hoạch vận hành hàng trăm xe tải tự hành vào năm tới", ông Chris Urmson, đồng sáng lập kiêm CEO Aurora, chia sẻ.

Cùng với việc mở thêm tuyến đến El Paso, Aurora cũng bắt tay với hai nhà vận tải mới để thử nghiệm phương tiện tự hành. Công ty cho biết dự kiến mở rộng sang Phoenix (bang Arizona) vào tháng 1/2026, củng cố vị thế dẫn đầu lĩnh vực xe tải không người lái tại Mỹ.

Trên mạng xã hội, Aurora thu hút hơn 6.000 giờ theo dõi trực tiếp các buổi phát sóng hành trình xe tự hành chạy trên đường cao tốc Texas. Công ty cho biết đang kiểm chứng khả năng hoạt động trong điều kiện mưa và gió mạnh, dự kiến hoàn tất cùng bản cập nhật phần mềm tháng 1/2026.

Theo lộ trình, Aurora sẽ ra mắt bộ phần cứng thương mại thế hệ hai vào quý II/2026, cho phép xe tải vận hành hoàn toàn tự động mà không cần người giám sát. Bộ phần cứng này được tích hợp trên dòng xe International LT - thuộc tập đoàn Traton Group, đồng thời đang được thử nghiệm trên Volvo VNL Autonomous và nền tảng xe tải tự hành của Paccar.

Về dài hạn, công ty hướng đến thế hệ phần cứng thứ ba - chìa khóa để mở rộng quy mô lên hàng chục nghìn xe tải tự hành. Aurora cho biết đã nhận mẫu chip Nvidia Drive Thor từ đối tác Aumovio và sẽ bắt đầu thử nghiệm kỹ thuật vào cuối năm nay, chuẩn bị cho sản xuất hàng loạt năm 2027.

Báo cáo quý III cũng công bố nghiên cứu so sánh hiệu quả kinh tế giữa xe tự hành và xe truyền thống. Trong một tuần vận hành tuyến Fort Worth - Phoenix (1.000 dặm), tài xế người chỉ hoàn thành được 3 chuyến, trong khi "tài xế ảo" Aurora có thể thực hiện tới 8 chuyến, mang lại doanh thu ước tính 16.400 USD, cao gấp gần ba lần. Sau khi tính chi phí vận hành, biên lợi nhuận của xe tự hành đạt khoảng 10%, so với 3% ở xe truyền thống.

Cùng thời điểm, Aurora cũng vượt qua một rào cản pháp lý quan trọng khi được Cơ quan An toàn Vận tải Liên bang Mỹ (FMCSA) cấp phép thay thế tam giác phản quang cảnh báo bằng đèn báo nháy gắn trên cabin. Giấy phép có hiệu lực 3 tháng và được gia hạn định kỳ, áp dụng cho các công ty vận tải tự hành đủ điều kiện.

Bước tiến này giúp Aurora tiến gần hơn mục tiêu thương mại hóa xe tải tự hành quy mô lớn tại Mỹ - nơi Texas và Arizona đang trở thành "điểm nóng" trong cuộc đua logistics không người lái.

Thế Đan (theo FreightWaves)