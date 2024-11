Aura Network, FPT IS và Beyond C. hợp tác kinh doanh tài sản trí tuệ

Aura Network ký thoả thuận hợp tác với FPT IS và Beyond C. để khai thác bản quyền anime tại Việt Nam và kinh doanh tài sản trí tuệ dựa trên công nghệ.

Theo đó, Beyond C sẽ hỗ trợ Aura Network trở thành đơn vị được cấp phép phát sóng và thương mại hóa anime Nhật Bản tại Việt Nam.

Cũng theo thỏa thuận, Aura Network sẽ chịu trách nhiệm khai thác bản quyền, quản lý và triển khai hoạt động thương mại hóa, đồng thời có quyền cấp phép phụ cho các đối tác thứ ba trong khu vực. Beyond C. sẽ hỗ trợ ươm mầm các họa sĩ hoạt hình, góp phần xây dựng nền tảng cho thế hệ họa sĩ trẻ tại Việt Nam.

Đại diện Aura Network cũng cho biết, thông qua hợp tác này, công ty có kế hoạch sản xuất vật phẩm nhân vật và sản phẩm số dựa trên IP được bảo hộ bởi luật bản quyền Nhật Bản, nhằm nâng cao giá trị cho IP hiện có và mở ra cơ hội phát triển IP mới.

Bên cạnh đó, FPT IS đảm bảo cung cấp giải pháp công nghệ và hạ tầng hỗ trợ Aura Network.

Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Aura Network, Beyond C. và FPT IS. Ảnh: Aura Network

"Hợp tác này không chỉ mở ra cơ hội thương mại hóa các tác phẩm đến từ Nhật Bản mà còn đặt nền tảng cho Aura Network trong việc phát triển sản phẩm số phái sinh từ IP. Đây là cơ hội để hai bên hỗ trợ thúc đẩy giao lưu văn hóa đại chúng Nhật Bản với công nghệ Việt Nam nhằm vươn ra thị trường quốc tế", ông Trần Hoàng Giang, CEO của Aura Network nói.

Về phía Beyond C. và Studio 4°C, bà Tanaka Eiko, Giám đốc điều hành cho rằng Việt Nam là thị trường tiềm năng cho các sản phẩm anime Nhật Bản. Hợp tác giữa các bên không chỉ mở rộng quy mô thương mại hóa các tác phẩm của Studio 4℃ tại Việt Nam mà còn mở ra cơ hội phát triển vật phẩm nhân vật và các sản phẩm số.

Đại diện Aura Network cho biết, là một công ty công nghệ blockchain tại Việt Nam, Aura Network mong muốn phát triển nền tảng cho việc xây dựng và thương mại hóa tài sản trí tuệ.

FPT IS là một trong những công ty công nghệ thông tin uy tín hàng đầu tại Việt Nam, chuyên cung cấp các giải pháp công nghệ và dịch vụ chuyển đổi số. Với 30 năm đồng hành cùng hơn 10.000 khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp trên 25 quốc gia, FPT IS tin rằng công nghệ là đòn bẩy vững chắc để tổ chức, doanh nghiệp củng cố và gia tăng lợi thế cạnh tranh để phát triển bền vững.

Beyond C. là công ty thành viên của Studio 4°C, một hãng phim hoạt hình của Nhật Bản. Beyond C và Studio 4°C được thành lập và điều hành bởi bà Tanaka Eiko. Với vai trò giám đốc điều hành Hiệp hội Anime Nhật Bản, bà Tanaka từng tham gia sản xuất những phim như My Neighbor Totoro và Kiki's Delivery Service.

Studio 4°C được biết đến qua nhiều tác phẩm nổi bật như The Animatrix (phối hợp với Warner Bros) và Tekkon Kinkreet – bộ phim giành giải Phim hoạt hình hay nhất tại Fantasia 2007 và giải thưởng Viện Hàn lâm Nhật Bản. Các dự án nổi tiếng khác như: Berserk: The Golden Age Arc, Batman: Gotham Knight, và Street Fighter IV thu hút đông đảo người hâm mộ Việt Nam.

Hội An